В ЕС настаивают на привлечении к ответственности лиц, причастных к сбитию самолета.

В Европейском Союзе ожидают признания Россией ответственности за сбитие самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" над оккупированной РФ территорией Донецкой области.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля по случаю седьмой годовщины сбития "Боинга".

"17 июля мы чтим седьмую годовщину сбития пассажирского самолета рейса MH17 "Малайзийских авиалиний", в результате чего погибли 298 человек 17-ти национальностей. Европейский Союз продолжает испытывать глубокое сострадание ко всем, кто потерял своих родных и близких", - говорится в заявлении.

"Европейский Союз еще раз заявляет о полной поддержке всех мероприятий, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв сбитого рейса MH17 и их ближайших родственников и настаивает на привлечении к ответственности причастных к совершению преступления согласно Резолюции № 2166 Совета безопасности ООН", - сказано в заявлении.

"Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз отмечает все шаги, которые были осуществлены в этом контексте, и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет сотрудничать в полной мере в рамках усилий по установлению ответственных за совершение преступления, в частности, в рамках трехсторонних переговоров о сбитии рейса MH17 между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией", - подчеркнул Боррель.

Сбитие самолета рейса MH17 на Донбассе

17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был предводителем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс над этими четырьмя обвиняемыми по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: Виталий Саенко