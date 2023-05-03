Россия составляет карты критически важной инфраструктуры союзников как на суше, так и под водой.

Россия готовится к атаке по подводной инфраструктуре НАТО. Для этого руководство страны изучает подводные системы альянса, заявил помощник генерального секретаря блока по разведке и безопасности Дэвид Каттлер. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам Каттлера, Россия составляет карты критически важной инфраструктуры союзников как на суше, так и под водой, сказал он. Так Москва готовится к ударам по подводным объектам в Европе и Северной Америке. В операции принимают участие российские военные и спецслужбы, добавил он.

Помощник генсека НАТО напомнил, что именно так Россия ведет боевые действия на ранних стадиях конфликта — стремится уничтожить критически важную инфраструктуру. К такой тактике Москва прибегла в войне с Украиной.

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Каттлер отметил, что речь идет о подводных кабелях, на долю которых приходится 95% интернет-коммуникаций. С их помощью ежедневно проводят финансовые транзакции на сумму около $10 трлн.

Диверсионная деятельность РФ - детали

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