Высокий риск эскалации войны вынуждает Варшаву срочно искать консенсус в вопросах безопасности, обороны и внешней политики.

Вероятность войны с участием Польши очень высокая, поэтому этот сценарий развития событий не следует рассматривать только гипотетически.

По словам заместителя министра обороны Польши Марчина Очепы, сегодня очень высока вероятность конфликта с НАТО, как и вероятность конфликта между Китаем и США, передает TVP3 Kraków.

"Если мы посмотрим на опыт 20 века, то нынешняя перспектива и этого десятилетия заставляет нас трактовать события, участниками которых мы являемся, а не только свидетелями, как вторую холодную войну. Риск эскалации очень серьезный", - сказал Очепа.

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По его словам, высокий риск эскалации войны вынуждает срочно искать консенсус в вопросах безопасности, обороны и внешней политики.

"Здесь трудно преувеличивать, поскольку то, что мы видим сегодня, - это не один из конфликтов после Второй мировой войны, а прямая, полномасштабная война, в которой принимает участие крупнейшая страна мира, а по довоенным данным - вторая по численности армия в мире", - сказал замминистра.

Очепа считает, что ход войны в Украине будет иметь решающее значение для планов Китая "не только в отношении Тайваня". Европейский Союз также изменится под влиянием войны, развязанной Россией.

По словам чиновника, польская внешняя и оборонная политика стоит перед тремя важными вызовами – сделать эту политику более глобальной, балтийской и публичной. В частности, следует укреплять сотрудничество со странами-единомышленниками, и не только в Европе.

Война в Украине

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, захватив значительную территорию на севере, востоке и юге. Впрочем, уже весной ВСУ выбили захватчиков из северных и северо-восточных областей, в сентябре из Харьковской, а в ноябре был освобожден Херсон.

Страны НАТО, Евросоюз и их партнеры предоставляют Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, помогая противостоять российской агрессии.

Между тем Китай пока публично занимает нейтральную позицию относительно войны в Украине, призывая к деэскалации и мирному завершению конфликта. При этом Пекин отмечает поддержку территориальной целостности Украины в соответствии с Уставом ООН.

Между США и Китаем возросло напряжение, особенно на фоне визита летом на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай считает, что США должны поддерживать лишь неофициальные контакты с этим самоуправляющимся островом, который он считает своей территорией. Пекин провел военные учения у берегов частично признанного государства, а Тайвань назвал их имитацией нападения. В ответ на визит Пелоси Китай разорвал диалог со США в военной и климатической сферах и ввел против спикера и ее ближайших родственников санкции.

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