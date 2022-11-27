Он признал, что помощь Украине имеет свою цену в западных обществах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что чем больше военных успехов будет иметь Украина, тем сильнее будет ее позиция на предстоящих переговорах с РФ.

"Мы можем усилить позицию Украины за столом переговоров, если окажем ей военную поддержку. Лучший способ поддержать мир - это поддержать Украину", - сказал Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt.

Он признал, что помощь Украине имеет свою цену в западных обществах.

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"Рост цен на продукты питания и энергоносители означает трудные времена для многих домохозяйств в Европе. Но мы должны помнить, что народ Украины ежедневно платит за это своей кровью", - сказал генсек НАТО.

Столтенберг заявил, что, если Путин выиграет войну, он и другие диктаторы продолжат использовать насилие для достижения своих целей.

"Это может означать больше войны и больше страданий. Это сделает наш мир еще более опасным. В наших собственных интересах, чтобы Украина победила", - пояснил он.

Столтенберг отметил, что немецкие системы противовоздушной обороны помогут защитить украинские дома, школы и больницы от российских ракет.

"Поставки оружия из Германии спасают жизни. Мы все должны поддерживать и увеличивать нашу поддержку Украины. Это поможет украинцам отстоять свое право на самооборону ", - сказал он.

Помощь Германии Украине

19 сентября Украина получила от Германии РСЗО Mars II и бронетранспортеры Dingo. В ФРГ анонсировали отправку Украине еще четырех САУ Panzerhaubitze 2000 и боеприпасов для них.

9 ноября Берлин передал Украине новую партию вооружения, куда, среди прочего, была включена передача новых ракет в Iris-T SLM и спецтехника. Передовой комплекс ПВО IRIS-T уже прошел "боевое крещение" во время массированной атаки россиян в октябре.

16 ноября правительство Германии обновил список военной помощи Украине. Как известно, Германия является третьим крупнейшим военным донором Украины.

Так стало известно, что Германия создаст в Словакии центр для ремонта поставленного Украине оружия, которая используется для борьбы с российскими оккупантами.

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