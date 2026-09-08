Латвия планирует ввести пошлину на зерно из России и Беларуси, – Reuters

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс отметил, что речь идет о тарифе в размере 300%.

Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил в понедельник, 7 сентября, что правительство Латвии планирует ввести пошлину в размере 300% на зерно, поступающее из России и Беларуси, сообщает Reuters.

Издание отметило, что на прошлой неделе официальные лица Латвии и соседней Литвы заявили, что рассматривают возможность прекращения перевозок российского зерна через свои порты после того, как Москва усилила транзитные перевозки в ответ на атаки Украины на её балтийские порты.

Как отмечают аналитики и трейдеры, российские экспортеры транспортируют зерно через Латвию, страну-члена ЕС и НАТО, на другие рынки.

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Издание добавило, что запрет или высокие пошлины могут лишить страны ключевой альтернативы в то время, когда маршруты через Чёрное и Азовское моря парализованы в результате ударов украинских дронов.

По данным отрасли, в прошлом экспортном сезоне – с июля 2025 года по июнь 2026 года – Россия экспортировала 46,3 млн метрических тонн зерна через порты Азовского и Чёрного морей, что составило 90 % общего объёма российского морского экспорта зерна.

Блокада портов Украины

Ранее УНИАН сообщал, что министр аграрной политики Тарас Высоцкий поделился прогнозом, что в случае продолжения блокировки Россией украинских черноморских портов потери аграриев превысят 10 миллиардов долларов до конца текущего года. Высоцкий отметил, что это напрямую влияет на доходы агропроизводителей и их возможность продолжать производственный цикл. Он привел данные, согласно которым в августе Украина смогла экспортировать лишь около трети потенциального объема аграрной продукции. Среди альтернативных маршрутов для украинского зерна – железная дорога, Дунай и "Пути солидарности", но их пропускной способности недостаточно, чтобы компенсировать морские перевозки.

Также мы писали, что министр иностранных дел страны Хакан Фидан сообщил, что Турция подготовила план безопасной перевозки зерна через Чёрное море и поддерживает по этому поводу контакты как с Россией, так и с Украиной. Турция неоднократно выражала готовность возобновить соглашение, заключенное при посредничестве ООН, которое позволило вывезти зерно из Украины во время полномасштабной войны. Отмечается, что Турция и Организация Объединенных Наций выступили посредниками в так называемой Черноморской зерновой инициативе, которая была согласована в июле 2022 года. Однако в 2023 году Россия вышла из этого соглашения, мотивируя это тем, что её собственный экспорт продовольствия и удобрений сталкивается с серьёзными препятствиями.

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