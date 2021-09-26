25-летний Дмитрий работал на стройке.

В крови Дмитрия Никифоренко, который погиб при загадочных обстоятельствах в польском городе Вроцлав, не обнаружили следов наркотиков.

Об этом пишет Zaxid.net.

По данным Gazeta Wyborcza, была проведена токсикологическая экспертиза. Она не подтвердила, что мужчина перед смертью употреблял наркотические вещества.

Официально об этом должны сообщить уже после обработки окончательного рапорта о причинах смерти Никифоренко.

Читайте такжеВыборы в Германии: появились первые результаты экзит-половСтало известно, что дело перенесли из окружной прокуратуры города Свидница в региональную прокуратуру в Щецине, что на северо-западе страны.

Адвоката семьи погибшего украинца удивило это решение. По его словам, он не имел оговорок к действиям окружной прокуратуры по этому делу.

Смерть Дмитрия Никифоренко в Польше

Дмитрия Никифоренко задержали во Вроцлаве, когда он возвращался с работы, якобы навеселе. Водитель автобуса высадил мужчину, якобы из-за того, что тот бил головой в окно. На место вызвали спасателей и полицию.

Польское издание "Газета Выборча" получило видео с вытрезвителя, куда доставили украинца. Как пишет издание, из видео видно, что Дмитрий агрессивно не вел себя, но польские правоохранители начали его бить. Вшестером набросились, били кулаками, дубинкой и душили, прижимая голову к полу коленом. Получасовые пытки Никифоренко не выдержал, реанимировать его не смогли.

По факту смерти украинца было открыто дело по статье о неумышленном доведении до смерти человека. Четверых полицейских отстранили от службы, а еще двоих уволили.

Отец украинца рассказал журналистам, что тело сына вернули в Украину через две недели после смерти. Но его лице было большое количество грима.

Автор: Людмила Жерновская