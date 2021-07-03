Ранее Лукашенко пригрозил наладить авиасообщение Беларуси с оккупированным украинским полуостровом.

В Кремле заявили, что ждут Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков в эфире пропагандистского канала "Россия 1".

"Ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму? Конечно, ждем", - утверждает он.

Ранее Лукашенко в ответ на введенные Украиной ограничения пригрозил пустить из Беларуси самолеты в оккупированный Крым. "Украина закрыла для нас небо… У нас есть свой санаторий в Крыму, куда люди всегда ездили, летали и так далее. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину (добирались в Крым – УНИАН) – кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас – закрыли небо. И я Путину сказал: "Я прошу тебя, ты подумай, как нам попасть в Крым", – заявил Лукашенко. По его словам, возможность открытия соответствующих авиарейсов уже прорабатывается.

Накануне Лукашенко поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. В ГПСУ отчитались, что несмотря на заявление Лукашенко на границе с Беларусью нет никаких признаков ее перекрытия.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован