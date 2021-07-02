3 июля Беларусь празднует День Независимости.

Накануне Дня Независимости в Беларуси Александр Лукашенко вспомнил лето 2020 года, когда страну охватили демонстрации за его отставку. Высказывание мнения общественности он назвал «опухолью».

Об этом он говорил сегодня в Минске.

Он похвастался, мол, теперь люди знают, что происходит. Лукашенко добавил, что благодаря событиям в прошлом году государственный аппарат в курсе настроений внутри страны. Сами протесты политик назвал «опухолью».

«Может кто-нибудь из вас примерно 10 месяцев тому назад ахали и охали в интернете и не понимали, что происходит. Но сегодня нет таких в зале, которые не понимали б, что происходит. Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И слава богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе те язвы и опухоль, которую мы должны были устранить. И мы ее устранили», – ответил он.

Всех, кто, по мнению Лукашенко, до сих пор не поняли, являются врагами.

«И цель их – разрушение государства», – подчеркнул политик.

3 июля Беларусь празднует День Независимости. По этому поводу уже успел оскандалиться ярый поклонник режима Лукашенко украинский нардеп Илья Кива.

Летом 2020 года города Беларуси охватила волна протестов. Люди выходили на улицы и устраивали забастовки на заводах, чтобы сместить Лукашенко с должности президента из-за фальсификации выборов главы государства.

Но уже через несколько месяцев аппарату Лукашенко удалось силовым методом придушить акции, политические преследования в стране происходят до сих пор.

Ряд стран мира не признают за Лукашенко статуса президента, а ЕС в паре со США ввели санкции против белорусских чиновников, ответственных за преступления.

В 2021 году Европейский Союз ввел новый пакет ограничений против республики после принужденной посадки пассажирского самолета с оппозиционером Романом Протасевичем на борту 23 мая.

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Автор: Яна Ставская