Ван И призвал к недопущению усугубления ситуации в Украине.

Китай признал нападение Российской Федерации на Украину. Министр иностранных дел Ван I впервые заявил о войне.

Об этом пишет The Guardian

"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", – заявил китайский дипломат во время переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

При этом Ван И также призвал стороны предпринять больше действий по предотвращению эскалации в Украине.

Как ранее сообщал УНИАН, власти Китая отказались поставлять авиакомпаниям Российской Федерации запчасти. В РФ будут искать возможность купить запчасти для самолетов в Турции, Индии и других странах.

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