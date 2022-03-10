Глава МИД Китая заговорил о войне в Украине / фото REUTERS
Китай признал нападение Российской Федерации на Украину. Министр иностранных дел Ван I впервые заявил о войне.
Об этом пишет The Guardian
"Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее", – заявил китайский дипломат во время переговоров по видеосвязи со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
При этом Ван И также призвал стороны предпринять больше действий по предотвращению эскалации в Украине.
Как ранее сообщал УНИАН, власти Китая отказались поставлять авиакомпаниям Российской Федерации запчасти. В РФ будут искать возможность купить запчасти для самолетов в Турции, Индии и других странах.