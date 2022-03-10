На китайские бренды приходится 60% российского рынка смартфонов / фото ua.depositphotos.com
Китайские производители смартфонов Xiaomi, Oppo и Huawei сократили свои поставки в Россию вдвое.
Об этом сообщает Financial Times. Поставки уменьшены из-за обвала рубля и западных санкций.
На китайские бренды приходится 60% российского рынка смартфонов.
Как утверждает издание, во избежание убытков нужно каждый день устанавливать новую цену на продукцию.
Российско-китайская торговля в прошлом году достигла рекордного уровня $146 млрд, при этом на Китай приходилось около 14% российского импорта, включая почти все электронные товары.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.