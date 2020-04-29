В Канаде самолет сполз в снежный сугроб (фото)
06:22, 29 апреля 2020Мир
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В пресс-релизе представители авиакомпании пишут, что самолет «соскользнул с боковой полосы в снежный сугроб».
www.cbc.ca
Самолет авиалиний Buffalo Airways выехал за пределы взлетной полосы и оказался в сугробе.
Об этом сообщает CBC News.
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Воздушное судно Air King оказалось в снегу из-за плохой видимости в канадском городе Кугаарук.
Ни один из членов экипажа не пострадал, на борту не было пассажиров. В пресс-релизе представители авиакомпании пишут, что самолет «соскользнул с боковой полосы в снежный сугроб».
Как сообщал УНИАН, в общественном транспорте грузинской столице появятся люди, которые будут указывать пассажирам, куда садиться.
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