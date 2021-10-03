По данным авиакомпании, в двигатель попала большая птица.

В США пассажиров рейса 3044 авиакомпании Spirit Airlines, вылетавшего из международного аэропорта Атлантик-Сити, пришлось эвакуировать из-за пожара.

Spirit A320 должен был направиться в Форт-Лодердейл, штат Флорида, однако загорелся на взлете, сообщает 6 ABC.

По данным компании, в двигатель самолета попала большая птица. Несмотря на возгорание, пилоту удалось безопасно остановить самолет.

На борту находились 102 пассажира и семь членов экипажа. Всех эвакуировали. Два человека получили легкие травмы.

В Spirit Airlines пообещали пассажирам полностью вернуть стоимость билетов, предоставить сертификат на будущие полеты, а также возможность продолжить полет на другом самолете.

CHECK THIS OUT: Watch passengers slide down the emergency exit of the plane after the fire. https://t.co/CWYpXMhCeRpic.twitter.com/gJLkajU5KG — The Lakewood Scoop (@LakewoodScoop) October 3, 2021

Как сообщал УНИАН, ранее самолет с группой российских туристов, направлявшихся в Москву из Варадеро (Куба), столкнулся с двумя крупными птицами: одна из них оставила вмятину на носовой части, вторая попала в правый двигатель. Вследствие ЧП оттуда пошел столп пламени.

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Автор: Катерина Комолова