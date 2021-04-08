Отныне фильмы будут разделяться по возрастным рейтингам.

В Италии отменили закон о цензуре в кинематографе, введенный в 1914 году.

Об этом сообщил министр культуры Италии Дарио Франческини, пишет The Guardian.

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«Система контроля и вмешательства, которая долгое время позволяла государству вмешиваться в свободу художников, была окончательно уничтожена», - заявил чиновник.

Отмена закона о цензуре в кино в Италии: что теперь

Отныне фильмы в Италии будут разделяться по возрастным рейтингам.

Определять рейтинг будет специальная комиссия, в которую войдут 49 человек, среди них эксперты в кино и образовании и защитники прав детей и животных.

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Автор: Катерина Шварц