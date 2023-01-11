Фейгин подчеркнул, что силовой аппарат РФ выиграл противостояние с элементами типа Пригожина и Кадырова.

Назначение начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим российскими оккупационными войсками в Украине вместо генерала Сергея Суровикина свидетельствует о том, что Шойгу и Герасимов сумели выйти из опалы и вернуть свои позиции.

В эфире Апостроф TV российский правозащитник и юрист Марк Фейгин выразил мнение, что силовой аппарат РФ выиграл противостояние с "различными неконвенционными элементами типа Пригожина и Кадырова".

"Теперь они будут подчиняться командующему так называемой "спецоперацией", а я думаю, что Герасимов воспользуется возможностью, чтобы поставить перед ЧВК "Вагнер" невыполнимые задачи. Но я думаю, что это чисто аппаратная игра: они как-то убедили Путина – а именно с ним все согласовывалось – в том, что надо вернуть ситуацию к централизованному руководству, дисциплине и уважению к начальству. А Путин, как всегда, на разводке одним пообещал одно, а в итоге отыграл все в обратную сторону", – объяснил эксперт.

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При этом Фейгин обратил внимание на то, что Конашенков, вопреки заявлениям Пригожина о том, что Соледар практически занят оккупантами, отметил, что город еще не взят.

"И это явный удар в сторону этих парамилитарных образований, которые не подчиняются единому командованию, в частности, ЧВК "Вагнер". И я думаю, что генералитет восстанавливает свое положение", – отметил он.

Фейгин также вспомнил слова наемников Пригожина в адрес Герасимова. Правозащитник не исключает, что этот случай теперь уже командующий так называемой "спецоперацией" просто так не оставит.

"Вы помните историю, когда пригожинские "контрактники" называли Герасимова п******м? И Пригожин подтвердил, что это его наемники это сказали, что они правда так считают. А как они теперь его будут называть, обращаясь к нему теперь как к командующему "спецоперацией", а не только как к главе Генштаба? И как Герасимов будет вести себя в отношении этих "вагнеровцев", которых теперь явно найдут и неизвестно, что с ними сделают. Такие вещи не прощаются", – подчеркнул Фейгин.

Назначение Герасимова командующим оккупантами в Украине

11 января 2023 года стало известно, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назначен командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что смена командующего российскими оккупантами в Украине свидетельствует о том, что в РФ произошел реванш классического генералитета. Генералы в России начинают оттеснять ФСБшников и владельца частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

При этом провоенная российская аудитория откровенно разгневана решением министра обороны Сергея Шойгу понизить в должности Сергея Суровикина, которого пропагандисты еще в октябре окрестили "генералом Армагеддоном".

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