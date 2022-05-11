Мужчины пытались отобрать флаг, а затем окружили его, демонстрируя Z-символику.

В Испании агрессивные россияне напали на мужчину с украинским флагом, который призвал остановить войну.

Об этом сообщила пользовательница Instagram с никнеймом irenaa_sem.

Украинец вышел на единичную акцию вблизи одного из торговых центров в Испании. Он принес с собой украинский флаг с надписью Stop war ("Остановите войну" - УНИАН).

Однако к мужчине сразу подбежали двое мужчин. Они пытались вырвать флаг из его рук. Позади стояли еще несколько человек. Когда это не удалось, украинца окружили, демонстрируя Z-символику рашистов и скандируя что-то на испанском.

Автор видео отмечает, что нападавшие - россияне. Вероятно, это русские мигранты, ведь они свободно разговаривают на испанском.

Как сообщал УНИАН, ранее в Мадриде задержали украинку, которая вышла с плакатом на акцию "Бессмертный полк".

А еще несколько недель назад сообщалось, что в Испании россияне жестоко избили бармена за слова "Слава Украине".

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