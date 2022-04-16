В Испании трое россиян жестоко избили бармена, который сказал "Слава Украине".
Об этом пишет La Vanguardia.
Инцидент произошел в баре в Аликанте. Трое нетрезвых мужчин пришли в заведение перед закрытием.
Бармен Руслан Повалий сообщил им, что заведение закрывается и попросил покинуть помещение. Они, услышав его акцент, спросили, откуда он родом.
"Я ответил, что из Украины. И добавил: "Слава Украине", - рассказал мужчина журналистам.
После этого россияне начали жестоко избивать мужчину на глазах у владельца бара и четырех посетителей. В начале драки хозяйка и еще две женщины пытаются разнять нападавших, но безуспешно.
Перед тем, как покинуть заведение, один из нападавших сильно ударил украинца ногой, когда тот уже был в полубессознательном состоянии и лежал на земле.
Бармен сообщил об избиении в Гражданскую гвардию, проводится расследование. По данным местных СМИ, у него зафиксировали ушибы и перелом носа.
Отмечается, что двое из русских агрессоров могут быть братьями с криминальным прошлым.
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