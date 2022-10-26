Инцидент последовал за неделями жестокого подавления КСИР протестующих в стране.

В Иране убиты полковник и генерал корпуса стражей Исламской революции Мехди Моллашахи и Джавад Кейха.

Обоих застрелили в машине в иранском городе Захедан, административном центре юго-восточной провинции страны Систан и Белуджистан, сообщают иранские СМИ.

Отмечается, что инцидент последовал за неделями жестокого подавления КСИР и другими иранскими силами безопасности протестующих в Захедане, которые присоединились к общенациональным антиправительственным протестам, спровоцированным смертью под стражей 22-летней женщины Махсы Амини.

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РБК-Украина со ссылкой на иранское издание Tasnim сообщает, что убитые в том числе отвечали за поставку иранских дронов-камикадзе Российской Федерации.

Иранские дроны в войне России против Украины: что известно

Летом Россия закупила у Тегерана тысячи единиц боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", которые сейчас применяет для ударов по гражданским объектам.

В ответ Украина лишила посла Ирана аккредитации и значительно сократила посольство Ирана в Киеве. Кроме того, Служба безопасности открыла уголовное производство относительно поставки дронов.

По подсчету ГУР, сейчас до целей в Украине долетают примерно 30% запущенных россиянами иранских дронов. Тем не менее, подчеркивает Кирилл Буданов, РФ может запускать их еще долго.

24 октября Россия резко сократила удары по Украине иранскими дронами и ракетами. Аналитики Института изучения войны считают, что это может свидетельствовать об истощении запасов ракет и БПЛА у Кремля.

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