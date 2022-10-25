Заявленная дальность действия "Meraj-521" – 5 километров.

Иран может передать России новый малогабаритный дрон-камикадзе "Meraj-521".

Об этом сообщил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Накануне Тегеран представил эти дроны во время учений Корпуса стражей Исламской революции. Иранские СМИ писали, что первыми эти БПЛА якобы получат спецназовцы "Saberin".

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Заявленная дальность действия "Meraj-521" – 5 километров. Также он может нести три типа боевых частей весом от 0,5 до 1 килограмма.

"Meraj-521" запускается с небольших пусковых установок, оператор может наводить его на намеченную цель с помощью специального планшета. Иранский "Meraj-521" напоминает барражирующий боеприпас "Switchblade 300".

В свою очередь, Игнат заявил, что "даже речь не идет, что Россия не получит эти дроны".

"Самолеты (российские) в Тегеран стабильно курсируют. Другой вопрос: какое количество тех дронов у Ирана. От западного мира требуется давать эффективные средства, чтобы их сбивать", - сказал Игнат.

Иранские дроны не способны переломить ход войны, но методично будут создавать проблемы, отметил спикер Воздушных сил. Остается только физически уничтожать эти БПЛА.

На сегодня, по подсчету Воздушных сил, сбивается до 85% "Shahed-136".

"Да, они (дроны - УНИАН) несколько истощают нашу систему ПВО, чтобы вместе с ракетами наносить удары по критическим объектам", - пояснил Игнат.

Иранские дроны в войне против Украины

Летом Россия закупила у Тегерана тысячи единиц боевых дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", которые сейчас применяет для ударов по гражданским объектам.

В ответ Украина лишила посла Ирана аккредитации и значительно сократила посольство Ирана в Киеве. Кроме того, Служба безопасности открыла уголовное производство относительно поставки дронов.

По подсчету ГУР, сейчас до целей в Украине долетают примерно 30% запущенных россиянами иранских дронов. Тем не менее, подчеркивает Кирилл Буданов, РФ может запускать их еще долго.

24 октября Россия резко сократила удары по Украине иранскими дронами и ракетами. Аналитики Института изучения войны считают, что это может свидетельствовать об истощении запасов ракет и БПЛА у Кремля.

По сообщению The Washington Post, Иран готовится передать России баллистические ракеты класса "земля - земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

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