Целью расследования является установление причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с поставками иранских дронов и ракет в войне РФ против Украины.

Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранители должны установить всех причастных к поставкам в Россию иранских дронов "Shahed-136" и "Mohajer-6", а также баллистических ракет малой дальности "Fateh-110" и "Zolfaghar".

"По материалам следствия, есть все основания утверждать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса умышленно помогают России в войне против Украины", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что целью расследования является поименное установлению причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и дальнейшее привлечение виновных к ответственности.

"Тот, кто помогает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления РФ. Потому что нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей. Поэтому сейчас украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу. Несмотря на попытки РФ замаскировать "Шахеды" под "Герани", мы доведем их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз", - сказал глава СБУ Василий Малыш.

Производство открыто по ч. 1 статьи 111-2 Уголовного кодекса Украины (Пособничество государству агрессору). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Продажа Ираном дронов-камикадзе России

Как сообщал УНИАН, в июле этого года Россия закупила у Ирана крупную партию боевых дронов Shahed-136 и Mohajer-6. Иран продал РФ, по разным оценкам, ориентировочно от 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

В свою очередь в России отрицают, что ее армия применяет иранские БПЛА во время атак на украинские объекты, а в Иране заявили, что не продавали РФ беспилотники. Также в Тегеране заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Также МИД Украины по поручению президента решил лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве.

Тем временем Верховная Рада приняла заявление об осуждении содействия Ираном вооруженной агрессии против Украины. Парламент призвал Иран немедленно прекратить поставки оружия в Россию, а мировое сообщество - безотлагательно принять все возможные меры для прекращения таких поставок.

С 13 сентября по 20 октября Силы обороны Украины уничтожили 223 дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136, которые российские войска запускали по территории Украины.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. Вместе с тем министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет системы вооружения, однако предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах.

17 октября министр обороны Алексей Резников заявил, что на прошлой неделе российская армия имела 300 иранских дронов-камикадзе, в целом контракт предусматривает передачу россиянам 2,4 тыс. таких беспилотников.

20 октября Евросоюз и Великобритания ввели санкции против трех иранских граждан и одной компании за поставку дронов в Российскую Федерацию.

В тот же день представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что США продолжат принимать меры с целью препятствования Ирану экспортировать в Россию боевые беспилотники. Также он добавил, что распространение Ираном БПЛА является угрозой, выходящей далеко за пределы Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: