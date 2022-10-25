Оккупанты использовали большую часть своего арсенала крылатых ракет.

Российские войска 24 октября выпустили по украинскому тылу всего две ракеты. Это может быть показателем истощения запасов ракет и БПЛА. К тому же эффективность таких ударов по достижению РФ стратегических целей низкая.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Эксперты цитируют главу ГУР Буданова, заявившего накануне об ослаблении нанесения Россией новых ракетных и дронных ударов. По его мнению, РФ уже истощила свой запас крылатых ракет.

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Также отмечается, что вместо военных целей Россия избрала гражданскую инфраструктуру, чтобы посеять панику и страх среди украинцев.

Оккупанты использовали большую часть своего арсенала крылатых ракет. По предварительным подсчетам, у РФ осталось всего 13% "Искандеров", 43% "Калибров" и 45% Х-101 и Х-555.

Массированные удары по Украине

С 10 октября Россия начала наносить массированные удары по украинской критической инфраструктуре. Дефицитные высоточные снаряды Кремль заменил иранскими дронами.

Серьезно повреждено около 40% объектов энергетики, в связи с чем в ряде областей ввели веерные отключения, чтобы стабилизировать общую сеть.

В октябре РФ атаковала энергосеть Украины 51 раз.

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