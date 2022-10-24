Сейчас оккупанты используют дроны из второй партии снабжения.

До целей в Украине долетают примерно 30% запущенных россиянами иранских-дронов-камикадзе "Shahed 136".

Об этом сообщил глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов в интервью УП.

По его словам, Россия постоянно заказывает эти дроны. Сейчас оккупанты заказали около 1700 всех типов дронов, но их еще надо изготовить.

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Единовременная поставка партии - около 300 единиц. Сейчас Россия применяет вторую партию.

Как отметил Буданов, по состоянию на 22 октября русские применили около 330 "Шахедов", из них 222 были сбиты, другие, "в той или иной степени, дошли к своим целям – не всегда своим, иногда где-то рядом, но 30% дронов доходят к цели".

Буданов подчеркнул, что украинская "ПВО в принципе справляется, 70% сбиты", но "террор с использованием "Шахедов" на самом деле может быть еще долго". В то же время ракет у россиян не столь много, как иранских дронов.

"По "Іскандерах" – это около 13% осталось, по ракетах типа "Калибр-ПЛ", "Калибр-НК" – это около 43%, по ракетах Х-101 и Х-555 тоже около 45%. Проседать ниже 30% вообще очень опасно, потому что это уже идет НЗ (нетронутый запас – УНИАН). По "Искандерам" Россия уже давно прошла НЗ, но по "Калибрам" и по Х-101, Х-555 еще пытаются как-то удерживаться в пределах своих норм", - отметил он.

Иранские дроны-камикадзе в Украине

Иран продал РФ по разным оценкам от около 300 до нескольких тысяч дронов-камикадзе.

Иран неоднократно отрицал экспорт любого оружия для использования в войне в Украине, а Россия отрицает, что ее армия использует иранские беспилотники для нападения на Украину. Также в Тегеране заявили, что "сожалеют" об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной. МИД Ирана посоветовал правительству Украины "избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами".

В ответ на это в МИД Украины заявили, что единственная "третья сторона" - беспилотники Ирана на службе российской армии, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. МИД подчеркнул, что Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Также МИД Украины по поручению президента решило лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипломатического персонала Посольства Ирана в Киеве.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц подтвердил то , что Иерусалим следит за втягиванием Ирана в войну в Украине, несмотря на возражения Тегерана о предоставлении Москве дронов-камикадзе Shahed 131 и Shahed 136. "Мы видим, что Иран оказывает БПЛА, а также может предоставить дополнительные передовые системы в ближайшем будущем. Иранцы методично врут о продаже этого оборудования", - сказал Ганц.

16 октября издание The Washington Post со ссылкой на представителей безопасности США и союзников сообщило, что Иран усиливает свои обязательства о поставках оружия в Россию для войны против Украины и готов передать не только дроны, но и ракеты класса "земля-земля".

В тот же день израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай заявил, что поскольку Иран передает России баллистические ракеты, Израиль должен оказать военную помощь Украине, как это делают США и страны НАТО. Вместе с тем Бенни Ганц заявил, что Израиль не будет поставлять системы вооружения, однако предложил помощь Украине в разработке системы раннего предупреждения о ракетных угрозах.

Известно, что "Шахеди" летят по заранее построенному маршруту. Это дешевые дроны, оснащенные двигателями китайского производства - и за их характерный шум их называют "мопедами". Сейчас украинцы ищут способы борьбы с этими беспилотниками.

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