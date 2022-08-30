Столкновения продолжаются уже почти сутки.

В Иракском Багдаде в результате столкновений 29 августа погибли 23 человека и по меньшей мере 380 человек были ранены.

Об этом пишет "Радио свобода".

Последователи влиятельного священнослужителя Ирака Муктады ас-Садра штурмовали правительственные дома на фоне резкого роста напряженности с конкурирующими шиитскими группами, которых поддерживает Иран. Беспорядки вспыхнули после заявления аль-Садра об отставке.

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Иран закрыл свою границу с Ираком для миллионов паломников, которые планировали пойти в иракский город Кербела для ежегодного паломничества Арбаин. Иран также планирует два экстренных рейса для эвакуации иранских паломников из Наджафа, к югу от Багдада.

В свою очередь Кувейт призвал своих граждан в Ираке покинуть страну, а также тех, кто планирует поехать в Ирак, отложить свои планы из-за стычке между враждующими группами в стране.

Миссия ООН по содействию Ираку назвала беспорядки "чрезвычайно опасной эскалацией". Там призвали все стороны "воздерживаться от действий, которые могут привести к необратимому цепи событий".

Как сообщал УНИАН, 19 июля на рынке в Багдаде прогремел взрыв, в результате погибли 30 человек.

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