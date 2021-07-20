Пока никто не взял на себя ответственность.

На многолюдном рынке в Багдаде прогремел взрыв. По предварительным данным, 30 человек погибли, ещё 60 получили ранения.

Об этом пишет AlArabiya.

Взрыв произошел на рынке в восточном районе Мадинат-Садр. Сообщается, что взрыв устроила смертница, которая носила пояс со взрывчаткой.

Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи приказал начать расследование.

Читайте такжеВ США впервые приговорили к заключению участника штурма КапитолияНи одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение, но организация ИГИЛ ранее взяла на себя ответственность за аналогичные атаки в регионе.

Отмечается, что это уже третий раз в этом году, когда на рынке в густонаселенном районе взорвалась бомба.

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 19, 2021

— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 19, 2021

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Автор: Людмила Жерновская