На многолюдном рынке в Багдаде прогремел взрыв. По предварительным данным, 30 человек погибли, ещё 60 получили ранения.
Об этом пишет AlArabiya.
Взрыв произошел на рынке в восточном районе Мадинат-Садр. Сообщается, что взрыв устроила смертница, которая носила пояс со взрывчаткой.
Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Каземи приказал начать расследование.
Читайте такжеВ США впервые приговорили к заключению участника штурма КапитолияНи одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение, но организация ИГИЛ ранее взяла на себя ответственность за аналогичные атаки в регионе.
Отмечается, что это уже третий раз в этом году, когда на рынке в густонаселенном районе взорвалась бомба.
— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 19, 2021
— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ𖤐 (@W0lverineupdate) July 19, 2021
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