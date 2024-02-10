Украинцев вывезли из опасной зоны быстрее, чем граждан РФ.

Главное управление разведки Минобороны занималось спасением украинцев из Сектора Газа.

Как сообщает пресс-служба ГУР, офицер ведомства с позывным "Двадцать первый", который находится в Силах обороны с февраля 2022 года, был одним из участников этой спецоперации.

По его словам, соответствующее задание ГУР получило сразу после нападения ХАМАС, 7 октября 2023 года. Ситуация была очень чувствительной как для восприятия в Украине, так и среди западных партнеров и арабских стран.

"Разрабатывали несколько вариантов эвакуации, но всегда что-то идет не по плану, всегда есть какие-то риски. Это была такая активная игра, в которой нам пришлось все время принимать новые решения", - рассказал "Двадцать первый".

Первых украинцев эвакуировали 7 ноября. Их вывозили по зеленому коридору. Всего было еще несколько этапов эвакуации: представление списков граждан для утверждения, затем украинцев в определенные дни выводили с территории Газы.

"Мы вышли быстрее, чем граждане Российской Федерации, что также было приятным результатом нашей работы", - сказал разведчик.

Он добавил, что россияне могли готовить информационные операции против Украины. Эвакуация закончилась в декабре 2023 года, когда вышла третья группа граждан, которая была самой крупной. Далее вывозили меньшие группы с участием посольства.

Эвакуация украинцев из сектора Газа

Как сообщал УНИАН, по данным украинских дипломатов об эвакуации из сектора Газа попросило 367 граждан Украины.

Первую группу вывезли 7 ноября. Их эвакуировали из-за единственного доступного пункт пропуска с Египтом "Рафах". Тогда же удалось вывезти и 36 граждан Молдовы.

Вас также могут заинтересовать новости: