Сейчас все они находятся в безопасности на территории Египта.

Украине удалось эвакуировать из сектора Газа первую группу из 43 украинцев. Также удалось вывезти и 36 граждан Молдовы. Все они сейчас в безопасности, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети х.

"Украина эвакуировала из сектора Газа первую группу из 43 украинцев. Они в безопасности на территории Египта под опекой украинских дипломатов", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что посольства Украины в Израиле и Египте, а также другие причастные украинские ведомства продолжают работу над эвакуацией граждан Украины.

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Как сообщал УНИАН, по данным украинских дипломатов об эвакуации из сектора Газа попросило 367 граждан Украины.

СМИ сообщали, что первая группа украинцев смогла уехать из опасной зоны вчера, 7 ноября. Их эвакуировали через единственный доступный пункт пропуска с Египтом "Рафах".

Как известно, 7 октября боевики группировки ХАМАС совершили масштабную атаку на Израиль, выпустив сотни ракет. Одновременно с этим террористы из сектора Газа прорвались в приграничные городки, где они захватывали в плен и убивали гражданских. Впоследствии Израиль освободил захваченные боевиками города и вошел на территорию Сектора Газа.

Израильские власти сейчас рассматривают возможность "небольших тактических пауз" в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи или освобождения заложников из Сектора Газа. Однако, Израиль не планирует полного прекращения огня.

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