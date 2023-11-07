Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что по состоянию на 7 ноября 101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию из сектора Газа.

С сектора Газа началась эвакуация граждан Украины и уже выпустили первую группу людей. Об этом Суспильному сказали в посольстве Украины в Египте.

По словам местного жителя, гражданина Украины, который на месте координирует украинцев, по состоянию на 17:00 7 ноября удалось эвакуировать около 20 человек. На границе с Египтом их должны были встретить представители посольства.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что по состоянию на 7 ноября 101 гражданин Украины получил разрешение на эвакуацию из сектора Газа.

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"Первое разрешение получили, сколько пройдут людей по факту - увидим вечером", - сказал он.

Эвакуация украинцев из сектора Газа - детали

Посольство Украины в Израиле получило разрешение на эвакуацию своих граждан из сектора Газа, первая группа должна была уехать сегодня.

"Первая группа наших граждан получила разрешение на эвакуацию из Газы - 101 человек из 367, которые мы запросили, это те, которые согласованы на эвакуацию через Израиль. Остальные обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы", - сказал посол.

Ранее он рассказывал, что с украинцами, оказавшимися на территории сектора Газа, периодически теряется связь, количество желающих эвакуироваться оттуда продолжает расти, но это остается крайне трудной задачей и поступают новые тревожные сигналы.

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