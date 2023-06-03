Полицейские задерживали митингующих даже с пустыми плакатами.

В Грузии вечером 2 июня под стенами парламента проходил протест против пророссийского курса власти, полиция задержала несколько человек.

Как сообщает Newsgeorgia.ge, противостояние между полицией и участниками акции продолжалось несколько часов. Участники акции обвиняли правительство в пророссийском курсе и выражали поддержку Беке Григориадису, оштрафованному судом на 2000 лари за попытку поставить палатку возле парламента.

Митингующие не предпринимали активных действий, однако полицейские боролись с плакатами, которые сочли оскорбительными. Собравшихся задерживали, как только на акции появлялись новые банеры, причем раздражение полиции вызывали даже пустые листы.

Отмечается, что в перерывах между вмешательствами полиции собравшиеся пели, праздновали дни рождения участников и придумывали новые идеи для плакатов. Также периодически они читали полицейским выдержки из Конституции Грузии. Часть плакатов были с надписями на старинном грузинском алфавите, чтобы силовики не могли понять, что на них написано.

По итогам акции МВД подтвердило задержание трех человек. Еще часть участников отводили в сторону или усаживали в машины, и потом отпускали.

Также отмечается, что на 21.00 в субботу у парламента анонсирована новая акция под лозунгом "Защитим свободу выражения".

"Нашу похвальную милицию превратили в "милицию" – как это бывает в путинской Москве, что если ты протестуешь против путинского режима, то людей бьют и тащат, именно это сегодня и произошло в центре Тбилиси", заявил председатель "Единого национального движения" Леван Хабеишвили.

Неправительственные организации потребовали МВД немедленно освободить всех задержанных и прекратить незаконное ограничение свободы слова.

Грузия и ее отношения с Россией

Несмотря на то, что грузинский народ поддерживает Украину в ее войне с Россией, а в ВСУ даже воюет отдельный добровольческий "Грузинский легион", с отношением правящей партии страны все не так гладко.

В частности, ранее Грузия восстановила с Россией авиасообщение, что вызвало резкую критику со стороны Евросоюза. Также во время прибытиюя первого рейса из России в Тбилиси прошел протест.

Также премьер-министр Грузии ранее заявил о том, что причиной военной агрессии России стало стремление Украины в НАТО.

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