При этом он сказал, что не хочет цитировать заявления правительства РФ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Россия напала на Украину якобы из-за ее стремления в НАТО.

Эхо Кавказа опубликовало отрывок его выступления на Форуме глобальной безопасности в Братиславе. Гарибашвили спросили, почему, по его мнению, Россия вторглась в Украину в 2022 году. Он ответил, что все присутствующие "понимают причину". Тогда премьера попросили уточнить.

"Одна из главных причин - НАТО. Расширение НАТО, правильно? Я не хочу спекулировать. И я не хочу цитировать заявления российского правительства. Но одной из причин было стремление Украины стать членом НАТО. И сейчас мы наблюдаем за последствиями", - сказал.

Позиция Грузии в войне

Несмотря на то, что часть грузинских территорий находятся под российской оккупацией, после вторжения РФ в Украину власти Грузии отказались ввести санкции против страны-агрессора.

В ответ на просьбу Украины передать вооружение, в Грузии заявили, что не хотят быть вовлеченными в военное противостояние.

При этом на стороне Украины с 2014 года воюет "Грузинский национальный легион" - военное добровольческое формирование, в который входят грузины, вызвавшиеся помочь стране в борьбе с агрессором.

Также в Грузии проходили митинги против российской агрессии - грузины выходили с флагами Украины и выражали поддержку украинскому народу.

В этом месяце в Тбилиси приземлился первый прямой авиарейс из России за последние несколько лет. Возле аэропорта люди вышли на протест против возобновления авиасообщения с РФ.

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