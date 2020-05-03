В Германии заявляют о замедлении распространения коронавируса в стране

Институт Роберта Коха сообщает о тенденции уменьшения суточного количества случаев заражения коронавирусом и летальности от COVID-19.

В Германии снижается скорость распространения коронавирусной инфекции и смертность от нее.

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Как сообщил в воскресенье, 3 мая, Институт имени Роберта Коха, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 793 новых случая заражения вирусом SARS-CoV-2, передает Deutsche Welle.

2 мая этот показатель составлял 945, накануне - 1939 новых инфицированных. Общее количество подтвержденных случаев заражения в Германии по состоянию на воскресенье достигло отметки 162 496 человек.

За минувшие сутки от вызванной коронавирусом пневмонии COVID-19 в ФРГ умерли 74 пациента. В субботу, 2 мая, было зафиксировано 94 летальных исхода, в пятницу - 193. Общее количество смертей от коронавирусной инфекции в Германии - 6649.

В то же время число выздоровевших пациентов выросло за минувшие сутки примерно на 1600 до 130 600. Таким образом, в больницах и на домашнем карантине в настоящее время находятся немногим более 25 тысяч людей.

Об уменьшении суточной смертности от COVID-19 сообщает и Франция.