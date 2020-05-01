Германия и Чехия готовятся к ослаблению карантина (фоторепортаж)
В Германии со следующей недели начинается поэтапное ослабление карантина.
Об этом сообщает DW.
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Гражданам разрешат посещать религиозные службы, музеи, детские площадки, выставки и зоопарки с условием соблюдения необходимых санитарных требований.
Меркель назвала это решение «промежуточным шагом». Социальную дистанцию там оставляют пока до 10 мая.
Карантин также ослабляют в «ускоренном» режиме в Чехии, несмотря на рост количества инфицированных. С 11 мая чехи смогут посещать все магазины, участвовать в спортивных и культурных мероприятиях.
Маленьким детям, музыкантам и актерам позволят не носить защитные маски, пишет Европейская правда.