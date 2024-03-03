Жительница Гамбурга принесла цветы к стихийному мемориалу в день похорон оппозиционера.

В Германии сотрудник российского консульства напал на местную жительницу, когда она хотела возложить цветы у стихийного мемориала в память Алексея Навального.

Инцидент произошел в городе Гамбург еще 1 марта – в день похорон Навального в Москве. Однако известно о нем стало только после того, как пострадавшая рассказала о случившемся телеграм-каналу No Future, и на его публикацию обратили внимание крупные оппозиционные СМИ россиян..

Пострадавшей оказалась постоянно живущая в Гамбурге россиянка Наталья Фройденберг. По словам женщины, в день похорон Навального она пришла возложить цветы напротив здания бывшего консульства РФ, которое официально закрылось в начале года, но персонал в нем остается. После того как женщина прикрепила портрет Навального и зажгла свечку, с территории консульства вышел мужчина в рабочей форме и с большим мусорным пакетом. Он стал убирать цветы и разрушать мемориал.

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"Я спросила, что он делает с цветами и сказала, что это в память о Навальном — человеке, который боролся за страну и за свободу", — рассказала Наталья.

По словам женщины, она пыталась отобрать у мужчины пакет, куда тот сложил цветы - завязалась потасовка. В результате Наталья получила легкие травмы.

"Он поднимает руку с пакетом, за который я держусь, а потом резко опускает его вниз так, что я падаю и очень кричу от боли. Он протащил меня по асфальту. У меня травмы от удара, ушибы колена, ссадины локтя, руки, кисти. И, очевидно, головой я ударилась, потому что достаточно долго голова болела", – вспоминает женщина.

После стычки сотрудник консульства скрылся за воротами и выбросил пакет с цветами в мусорный контейнер. Потерпевшая обратилась в полицию и зафиксировала травмы.

Похороны Навального

Как писал УНИАН, о смерти оппозиционера Алексея Навального российские власти заявили 16 февраля. Причины остаются невыясненными, а власти уверяют, что смерть была естественной.

После сообщения о смерти оппозиционера по всей России возникали стихийные мемориалы в его память – преимущественно возле памятников жертвам политических репрессий. Российские власти пытались моментально уничтожать мемориалы, а тех, кто нес цветы – задерживать.

1 марта в Москве состоялись похороны Навального. На них пришли несколько десятков тысяч человек. Силовики ограничились задержанием нескольких десятков из них. В целом церемония прошла относительно спокойно.

Как сообщают оппозиционные СМИ, сегодня в России можно получить административное наказание просто за публичное упоминание фамилии Навальный.

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