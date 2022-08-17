Необходимость прямого общения канцлер объясняет тем, мол, "он должен знать, что мы от него требуем".

Олаф Шольц акцентировал на необходимости продолжения диалога с кровавым диктатором Путиным, развязавшим войну в Украине. Необходимость прямого общения немецкий канцлер объяснил тем, мол "он должен знать, что мы от него требуем".

Об этом пишет издание Dagens Nyheter.

В беседе со шведскими журналистами он подчеркнул что поддерживать коммуникацию во время "кризиса" особенно необходимо, несмотря на трудности. Также лидер ФРГ отметил, что хочет, чтобы Путин получал сообщения напрямую и прямо взял на себя ответственность за войну против Украины.

Мое четкое послание ему [Путину] заключается в том, что его стратегия в отношении Украины не сработает. Конечно, это не означает, что Россия время от времени меняет курс. Но Путин должен знать, чего мы от него требуем. Вот почему я убежден, что диалог с президентом России необходимо продолжать – заявил Шольц.

При этом канцлер подчеркнул, что нормализация отношений с Россией в ближайшем будущем невозможна. "Пока Россия не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации", – подытожил политик.

Напомним, ранее премьер Эстонии Кая Каллас призвала западных лидеров перестать звонить Путину. По ее мнению, так российский диктатор чувствует, что находится в центре внимания.

В свою очередь премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жесткой критикой в адрес Макрона, который все еще пытается "уболтать" Путина. Премьер подчеркнул, что с преступниками не договариваются – с ним борются.

Как УНИАН уже писал, между США, странами Европы и Украиной наметились разногласия относительно того, как должна завершиться война. Отмечается, что особое значение будет иметь позиция президента Зеленского и его западных союзников, если начнутся реальные переговоры о прекращении конфликта.

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