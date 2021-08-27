На билбордах в немецком городе Тетерев в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания появились копии предвыборных плакатов 1949 года в составе с Калининградской областью (Кенигсбергом).
Об этом сообщает местная газета Nordkurier.
При этом ведущая политическая партия Христианско-демократический союз (ХДС) заявила, что к рекламе не имеет никакого отношения.
На плакатах 72-летней давности указаны старые границы Германии, поскольку в ходе Второй мировой войны СССР отобрал Калининградскую область. Сейчас регион принадлежит россиянам.
Правоохранители открыли уголовное производство. Обстоятельства и мотивы неизвестных устанавливаются полицейскими.
Такие плакаты использовали накануне выборов в бундестаг 72 года назад. На плакатах изображены территории Восточной Пруссии и часть современной территории Польши.
Выборы в Германии
Очередные выборы в бундестаг Германии пройдут в сентябре 2021 года, по результатам которых сформируют новое правительство ФРГ.
Действующая канцлер Ангела Меркель уже объявила, что не планирует после 2021 года претендовать на какую-либо политическую должность в стране.
Возможным преемником канцлер в августе назвала премьера Северного Рейна – Вестфалии, председателя Христианско-демократического союза Армина Лашета.