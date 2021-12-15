Покушение готовили якобы из-за коронавирусных ограничений.

Немецкая полиция провела обыски у антивакцинаторов в Саксонии. Следственные действия проходили в рамках дела о подготовке убийства премьер-министра штата Михаэля Кречмера.

Об этом сообщает Reuters.

Правоохранители заинтересовались группой "Dresden Offlinevernetzung", или Дрезденской офлайновой сетью, после расследования, которое обнародовали журналисты телекомпании ZDF.

В отчете указано, что участники группы в Telegram обсуждали убийство представителей правительства Саксонии на встречах в Дрездене из-за коронавирусных ограничений. Рейды стали проводить после заявлений членов группы в Telegram о том, что они могут владеть холодным оружием и арбалетами.

Читайте такжеМужчина умер после коронавирусной вечеринки "антивакцинаторов"Саксония занимает второе место по уровню новых случаев COVID-19 в Германии. Здесь зафиксирован самый низкий уровень вакцинации.

Ранее группа антивакцинаторов провела собрание с зажженными факелами у здания министра внутренних дел Саксонии, что расценили как косвенную угрозу насилия.

Антивакцинаторы в Украине

Лидеру так называемых антивакцинаторов Остапу Стахиву сообщено о подозрении по статье 109 Уголовного кодекса Украины.

В СБУ заявили, что в их распоряжении имеются неопровержимые доказательства причастности Стахива к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников для захвата власти в отдельных регионах.

Во время обысков у Стахива спецслужба изъяла доказательства, указывающие на возможное финансирование их деятельности представителями РФ.

После ареста своего лидера, сторонники Стахива вышли в Киеве на акцию протеста. Его участники держали плакаты с QR-кодом правящей партии страны-агрессора "Единая Россия".

Галицкий районный суд Львова принял решение о проведении судебно-психиатрической экспертизы одному из лидеров антивакцинаторов, 36-летнему Остапу Стахиву.

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Автор: Анастасия Горбачева