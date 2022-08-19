В Минобороны ФРГ проходят регулярные встречи касательно новых партий военной помощи для ВСУ, но заканчиваются они ничем.

В Германии с июня текущего года блокируются дальнейшие поставки тяжелого вооружения в Украину. Минобороны ФРГ проводит регулярные встречи с обсуждением этого вопроса. Но они заканчиваются нулевым результатом для ВСУ.

Такой информацией поделилось немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники в украинском правительстве.

"Согласно информации, с июня в Минобороны ФРГ несколько раз в месяц с регулярной периодичностью проходят встречи на высшем уровне, в которых также принимает участие министр [обороны ФРГ] Кристине Ламбрехт", — сообщили в Die Welt.

Однако все обсуждения заканчиваются отрицательным результатом для ВСУ. С июня украинские дипломаты проводили встречи с немецкими коллегами и пытались добиться от ФРГ новых обязательств по закупке тяжелого вооружения для Украины. Но германская сторона остается "глухой" к просьбам и использует "странные оправдания".

По словам источника, Украина постоянно просит отправить новые партии самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня МARS II.

Напомним, еще в середине июля в Германии заявили, что в стране заканчивается вооружение для ВСУ. А последняя поставка тяжелой военной техники из ФРГ для ВСУ была 10 августа. Тогда Украина получила четыре дополнительные самоходные зенитные установки Gepard.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

Вас также могут заинтересовать новости: