Парламент Австрии поддержал обновление правил по трудоустройству беженцев из Украины. Теперь получить работу украинцам будет проще.
Как сообщает Европейская правда, отныне владельцы карты перемещенного лица смогут трудоустроиться на любую работу в стране без получения предварительного разрешения. Кроме того, теперь они не должны проходить предварительную проверку зарплаты и условий труда.
Отдельно парламентарии упростили правила трудоустройства для сезонных работников. Этой категории надо подтвердить знание немецкого языка на уровне А1. Ранее знания языка требовали на уровне А2.
В то же время для ключевых работников, квалифицированных работников дефицитных профессий и основателей стартапов в Австрии будут учитывать знания на уровне В1 таких языков: французский, испанисский, боснийско-хорватско-сербский.
Государственный секретарь Австрии по вопросам туризма Сюзанна Краус-Винклер заявила, что такое решение Национального совета станет толчком для преодоления дефицита квалифицированных работников в стране.
Война в Украине: позиция Австрии
Австрия – одна из немногих стран Европы, которая отказалась предоставлять Украине вооружение для ее противостояния российскому вторжению. Свои намерения придерживаться такой политики в конце января 2023 года подтвердила в Венгрии министр обороны Австрии Клаудия Таннер.
17 марта страна присоединилась к международной коалиции по созданию спецтрибунала для России.
В то же время несколькими днями позже министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что РФ всегда будет важной для Европы. По его словам, "Достоевский и Чайковский – часть европейской культуры".