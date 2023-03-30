Отдельно парламентарии упростили правила трудоустройства для сезонных работников.

Парламент Австрии поддержал обновление правил по трудоустройству беженцев из Украины. Теперь получить работу украинцам будет проще.

Как сообщает Европейская правда, отныне владельцы карты перемещенного лица смогут трудоустроиться на любую работу в стране без получения предварительного разрешения. Кроме того, теперь они не должны проходить предварительную проверку зарплаты и условий труда.

Отдельно парламентарии упростили правила трудоустройства для сезонных работников. Этой категории надо подтвердить знание немецкого языка на уровне А1. Ранее знания языка требовали на уровне А2.

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В то же время для ключевых работников, квалифицированных работников дефицитных профессий и основателей стартапов в Австрии будут учитывать знания на уровне В1 таких языков: французский, испанисский, боснийско-хорватско-сербский.

Государственный секретарь Австрии по вопросам туризма Сюзанна Краус-Винклер заявила, что такое решение Национального совета станет толчком для преодоления дефицита квалифицированных работников в стране.

Война в Украине: позиция Австрии

Австрия – одна из немногих стран Европы, которая отказалась предоставлять Украине вооружение для ее противостояния российскому вторжению. Свои намерения придерживаться такой политики в конце января 2023 года подтвердила в Венгрии министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

17 марта страна присоединилась к международной коалиции по созданию спецтрибунала для России.

В то же время несколькими днями позже министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что РФ всегда будет важной для Европы. По его словам, "Достоевский и Чайковский – часть европейской культуры".

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