Подоляк считает, что именно после этой войны РФ должна чувствовать себя униженной нацией, потому что в "людоедском состоянии цивилизация существовать не может".

В Европу начинает работать лоббистская сеть политиков и журналистов, которые продвигают идею достижения компромиссов с Россией, неприемлемых для Украины.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"В Европе начинает снова работать лоббистская сеть, которую понемногу в течение 20-ти лет создавала Российская Федерация. Она покупала политиков, журналистов. Они снова начинают поднимать голову и говорить: А давайте сделаем, чтобы Россия чувствовала себя не униженно. Нет. Российская Федерация именно после этой войны должна чувствовать себя униженной нацией. Потому, что в таком людоедском состоянии цивилизация существовать не может", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что неприемлемым является условие о прекращении огня со стороны Украины, к выводу российских войск, а также какие-то территориальные компромиссы, потому что наш народ заплатил слишком большую цену за войну.

"Что касается того, чтобы отдать что-то, чтобы Путин "сохранил лицо" невозможно. Это не предмет торга. Война не закончится, если мы что - то отдадим, и об этом говорил президент Зеленский", - сказал советник.

Подоляк считает, что украинцы на востоке и юге более всего ненавидят "русский мир".

"Русский мир" вообще не воспринимается украинским населением. Это не 2014 год. Украинцы не переваривают россиян, особенно в восточных и южных регионах. Я хочу, чтобы европейские партнеры это поняли. Цена за войну Украины очень большая. У нас убито и замучено много гражданского населения. Цинично. Это была философия РФ: прийти в Украину и цинично и массово убивать и насиловать людей", - сказал он.

Напомним, издание Politico писало, что некоторые западные лидеры обеспокоены возможными последствиями победы Украины в войне. Так, на Западе опасаются, что Россия испытает "унижение", что может создать ряд новых проблем.

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