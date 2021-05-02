Если вирус не обнаружен в сточных водах, это может указывать на то, что исследуемые территории можно рассматривать как имеющие более низкий риск распространения COVID-19

Еврокомиссия предлагает странам ЕС в качестве системы раннего предупреждения в борьбе с пандемией проверку сточных вод на наличие коронавирусов.

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Об этом еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил изданию Welt am Sonntag, сообщает Deutsche Welle.

"Мониторинг сточных вод может быть недорогим, быстрым и надежным источником информации о распространении вируса и его разновидностей", - сказал он.

Страны Евросоюза должны "как можно скорее создать эффективные системы мониторинга сточных вод" не более чем за шесть месяцев. В будущем в городах и крупных населенных пунктах ЕС должны будут брать по две пробы в неделю.

"Если вирус не обнаружен в сточных водах, это может указывать на то, что исследуемые территории можно рассматривать как имеющие более низкий риск", - сказал Синкявичюс.

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Автор: Виктория Токарева