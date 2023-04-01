В ЕК назвали заявления СМИ об этом "необоснованными спекуляциями".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не собирается занимать должность нового генерального секретаря НАТО.

Об этом заявил спикер Еврокомиссии агентства dpa. Как пишет DW, представитель ЕК назвал соответствующую публикацию британского таблоида не соответствующей действительности.

"Сообщения The Sun являются необоснованными спекуляциями", - подчеркнул представитель Еврокомиссии.

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Новый генсек НАТО - кандидаты

Как известно, действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти с должности еще в сентябре 2022 года. Однако из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину страны-участницы альянса решили отложить смену руководства из-за нестабильной ситуации.

СМИ называли уже несколько возможных кандидатур. Примечательно, что все они настроены очень проукраински.

Среди вероятных кандидатов называли: экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, министра финансов Канады с украинским происхождением Кристю Фриланд, премьера Эстонии Кайю Каллас, премьера Финляндии Санну Марин и других.

Однако недавно таблоид The Sun со ссылкой на источники назвал новое имя - Урсулу фон дер Ляйен. Отмечалось, что ряд стран-членов НАТО уже предложили ей уйти в отставку досрочно, чтобы возглавить альянс в октябре этого года.

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