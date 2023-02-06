5 февраля завершился переходный период европейских санкций, введённых в отношении нефтепродуктов из РФ.

С понедельника, 6 февраля, в Эстонию запрещено ввозить бензин из России в канистрах.

Об этом сообщается на сайте Налогово-таможенного департамента Эстонии. Переходный период санкций, введённых Европейским союзом в отношении нефтепродуктов из Российской Федерации, закончился. Теперь их запрещено покупать, ввозить и передавать.

"Топливо, используемое для механических транспортных средств, также входит в список запрещённых товаров. На сегодняшний день примерно у 80% легковых автомобилей при первом пересечении границы с Эстонией имеется 10-литровая канистра с топливом, помимо стандартного заправленного топливного бака в машине", - рассказала руководитель службы по запретам и ограничениям Пирет Тинкус.

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Отмечается, что житель Евросоюза может купить топливо в России только если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС.

Отмечается, что запрет на ввоз товаров в канистрах при въезде из России действует одинаково во всех государствах Балтии и в Финляндии.

Эмбарго на российскую нефть

Напомним, что 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против России.

Кроме того, вступил в силу запрет на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и запрет на связанное с транспортировкой предоставление технической помощи, брокерских услуг, финансирования или финансовой помощи.

В январе премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала снизить потолок цен на российскую нефть, что ослабить Россию в войне против Украины.

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