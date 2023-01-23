Правительство Эстонии хочет досматривать российские военные корабли и гражданские суда.

Правительство Эстонии собирается ввести прибрежную "прилежащую зону" в Финском заливе, которая позволит перекрыть российское судоходство по нему.

Это дает возможность проверять соблюдение эстонского законодательства в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря Эстонии, заявил глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу.

"Прилежащая зона – это морская зона, прилежащая к территориальному морю, которая может быть установлена внутригосударственным правом, и где прибрежное государство имеет право осуществлять контроль, а также наказывать за различные нарушения своих правовых актов", – пояснил лектор юридического факультета Тартуского университета Александр Лотт.

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По его словам, право государства в "прилежащей зоне" распространяется на таможенные и налоговые вопросы, а также на санитарные и иммиграционные правила.

Официально Эстония отрицает, что собирается ввести "прилежащую зону", чтобы эффективнее применять санкции против России. Но, по словам Лотта, это один из скрытых мотивов. При этом Эстония сможет преследовать нарушителей за пределами границы территориального моря. Фактически это позволит Эстонии досматривать российские военные корабли и гражданские суда, которые выходят из портов Ленинградской области и из Кронштадта. В случае отказа будет возможен запрет на проход через залив.

Позиция Эстонии относительно войны

С момента полномасштабного вторжения России Таллин всячески поддерживает Киев. По соотношению военной помощи к ВВП Эстония стала лидером. Поставки вооружения от балтийского государства нашей стране превысили сумму в 1% от ВВП.

Эстония 19 января объявила о рекордном пакете военной помощи для ВСУ. Он включает десятки 155-мм и 122-мм гаубиц, тысячи артиллерийских снарядов и более сотни противотанковых орудий Carl-Gustav.

А месяц назад Эстония передала индивидуальные средства защиты для украинских воинов.

Таллин также выступает за снижение предельной цены на российскую нефть. Это поможет усилить санкционное давление на РФ.