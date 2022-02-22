Санкции коснутся 351 депутата российского парламента.

Попавшие в санкционный список Евросоюза россияне, среди которых 351 депутат Госдумы, больше не смогут отправиться на вечеринки в Сен-Тропе или на шоппинг в Милан.

Об этом заявил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Больше никакого шоппинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг", — написал он.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел ЕС одобрили первую серию санкций против России в связи с признанием "ЛНР" и "ДНР". Санкции, в том числе заморозка активов, коснутся 351 депутата российского парламента, поддержавшего признание независимости "ЛНР" и "ДНР", а также 37 высокопоставленных чиновников и организаций из оборонного и финансового секторов. Президента РФ Владимира Путина в этом списке нет.

Десяткам высокопоставленных российских чиновников и политиков запретили въезд на территорию ЕС.

Также наложены ограничения на некоторые финансовые организации и российского государства на деятельность на финансовом рынке и в европейском секторе услуг. Введено торговое эмбарго для "ДНР" и "ЛНР".

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