Это нельзя считать "актом террора", заявил представитель ЕК.

В Европейской комиссии объяснили разницу в оценке действий армии Израиля относительно сектора Газа и преступлений оккупантов в отношении Украины.

По словам представителя ЕК Эрика Мамера, в первом случае это нельзя трактовать, как "военное преступление" или "акт террора". Израиль находится в позиции защиты собственных территорий, тогда как РФ - это захватчик, который напал на своего мирного соседа, заявил чиновник на брифинге в Брюсселе.

"Сейчас мы все еще в ситуации, когда, напомню, продолжаются атаки из Газы на Израиль, и, следовательно, Израиль находится в ситуации, когда он защищается на чрезвычайно сложном театре военных действий", - цитирует Европейская правда.

Таким образом Мамер прокомментировал заявление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая в октябре 2022 года дала соответствующую негативную оценку действиям РФ в отношении Украины.

Мамер подчеркнул, что пока ЕК не может давать советы относительно того, какие действия целесообразно предпринимать Израилю для борьбы с террористами ХАМАС. В то же время он напомнил, что ведомство неоднократно призывало Иерусалим позаботиться о безопасности гражданского населения во время боевых действий и соблюдать международное право.

Израиль устроил блокаду сектора Газа

После вторжения террористов ХАМАС на часть территорий Израиля министр обороны страны Йоав Галант приказал полностью заблокировать сектор Газа, который считается территорией Палестины. Он заявил, что от 9 октября туда не будет поставок воды, пищевых продуктов, электричества и других необходимых ресурсов.

"Мы боремся с людьми-животными и действуем соответственно", - заявил он после заседания израильских войск ЦАХАЛ в Беэр-Шеве.

Как известно, 7 октября в Израиле объявили мобилизацию, а уже в воскресенье страна официально объявила войну группировке ХАМАС, после бойни, которую устроили террористы на музыкальном фестивале.

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