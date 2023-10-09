Премьер Израиля заявил, что речь идет о полноценной войне, а не очередной эскалации.

В субботу из-за нападения ХАМАСа в Израиле объявили мобилизацию резервистов, а в воскресенье правительство официально утвердило состояние войны, задействовав пункт 40 Алеф, дающий полную свободу действий военным. Издание Defense Express подсчитало, сколько солдат может поставить под ружье Израиль, и сколько именно этих условных "ружей" имеет на вооружении одна из лучших армий мира.

Кадровая армия

Как свидетельствует авторитетный справочник The Military Balance 2023, на постоянной основе Сухопутные войска Армии обороны Израиля насчитывают 126 тысяч кадровых военнослужащих. Они разделены между тремя бронетанковыми бригадами, четырьмя механизированными бригадами, двумя легкими бригадами, тремя артиллерийскими бригадами. Также в ЦАХАЛе есть по одной воздушно-десантной, инженерной и отдельной разведывательной бригаде.

На вооружении они совокупно имеют более 400 танков Merkava MkIV, около 290 тяжелых БТР типа Namer, около 400 тяжелых БТР типа Nagmachon и 500 единиц уже хорошо знакомых украинцам американских бронетранспортеров M113 версии A2. Также на вооружении имеется неустановленное количество инженерных и вспомогательных машин - Namer и Puma, M88A1 и M113 ARV, MAB, M48/60 и MTU.

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В составе кадровых частей ЦАХАЛа насчитывается 250 САУ типа M109A, 30 систем M270 MLRS ("гусеничный Хаймарс"), неизвестное количество РСЗО IMI Lynx калибра 306 мм, 250 минометов калибра 81 мм. Из средств армейской ПВО - неизвестное количество FIM-92 Stinger и систем Machbet.

Мобилизационный резерв

Довольно быстро Израиль способен поставить под ружье ориентировочно более 400 тысяч резервистов, из которых сформируют 9 бронетанковых, 8 механизированных, 16 легкий пехотных ("территориальных"), 4 воздушно-десантные и 5 артиллерийских бригад, а также 6 подразделений логистического обеспечения.

Для них на мобилизационных складах ЦАХАЛа подготовлено ориентировочно 200 танков Merkava MkIV и еще около 700 танков предыдущего поколения Merkava MkIII. Также на хранении - около 100 тяжелых БТР типа Achzarit и более 5 тысяч уже упомянутых бронетранспортеров M113 версий A1/A2.

Что касается артиллерии, то в резерве израильтяне держат 30 САУ типа M109 A2, 36 САУ M107 калибра 175 мм и 36 единиц M110 калибра 203 мм. Также Израиль не избавился от буксируемой артиллерии: на складах до сих пор хранится 171 артсистема калибра 155 мм различных типов (M-46, M-68/M-71 и M-839p/M-845p). На консервации также имеется определенное количество реактивных систем залпового огня: 18 M270 MLRS, 20 LAR-290 и 50 LAR-160. минометы – более 1,6 тысяч, в том числе 1,1 тысяча калибра 81 мм, 650 минометов калибра 120 мм и 16 минометов М-66 калибра 160 мм.

Авиация, ПВО и ракеты

Становой хребет израильских ВВС составляют столь желанные для украинцев самолеты F-16 - в общей сложности почти 200 единиц различных модификаций. Также на вооружении ЦАХАЛа имеется 85 легких истребителей F-15 и 36 самых современных истребителей F-35I. Основным транспортным самолетом является C-130 различных модификаций - всего 18 единиц.

Парк вертолетов численно меньше, но более разнообразен: 43 AH-64 Apache, 39 S-70A Black Hawk, 25 CH-53D Sea Stallion, 10 UH-60A Black Hawk и 6 Bell 206 Jet Ranger.

Противовоздушную оборону Израиля обеспечивают: на большом расстоянии - ЗРК M901 Patriot PAC-2 (неназванное количество), средний эшелон – David's Sling (неназванное количество), малой дальности - 40 батарей "Железного купола". Также имеется 24 противоракетных комплекса Arrow 2 / Arrow 3.

На вооружении Израиля есть ориентировочно 24 баллистические ракеты Jericho 2, которые могут ударить на расстояние более 1500 км. В теории это ракеты с фугасной боеголовкой, но, как известно, хоть "Израиль не имеет ядерного оружия, в случае необходимости его могут применять". Баллистические ракеты для этого подойдут как нельзя лучше.

Нападение ХАМАСа на Израиль - последние новости

Как писал УНИАН, госсекретарь США Энтони Блинкен высказал мнение, что к нападению на Израиль палестинскую группировку ХАМАС мог побудить срыв потенциальной нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией. Ведь Аравия всегда выдвигала независимость Палестины как условие нормализации отношений с Израилем.

Между тем официальный Тегеран публично одобрил нападение боевиков группировки ХАМАС на Израиль. Президент Ирана Ибрагим Раиси в своем выступлении на иранском государственном телевидении выразил восхищение действиями палестинцев, "восставших против жестокости" и начавших операцию "Буря Аль-Акса" – то есть вчерашнее нападение на Израиль.

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