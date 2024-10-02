Там заверили, что Чехия полностью поддерживает формулу мира президента Зеленского.

Заместитель министра иностранных дел Чехии Ян Мариан заявил, что президент его страны Петр Павел откровенно оценил текущую ситуацию на фронте в Украине, когда допустил, что Киев может не вернуть всех оккупированных территорий.

По его мнению, именно украинцы должны решать, на каких условиях возможно прекращение огня, сообщает Радио Свобода.

"Президент Павел - большой сторонник Украины, и он также очень активен в продвижении украинской формулы мира. Как бывший генерал и солдат, я думаю, он очень откровенен в своей военной оценке ситуации. Относительно будущего мирного урегулирования или любого решения, во-первых, я считаю, что мы должны дать Украине решать, какие условия являются приемлемыми", - сказал заместитель.

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Он заверил, что Чехия полностью поддерживает формулу мира президента Зеленского. Мариан объяснил:

"Это правильный путь. В-третьих, если будет любое соглашение о прекращении огня, я боюсь, это будет только временно. Мы уже видели это в 2014-105 годах с Минскими соглашениями. Поэтому, президент Павел может быть прав, что могут быть определенные временно оккупированные территории, но это не меняет нашего подхода".

Слова Павела о невозвращении Украиной оккупированных территорий

Петр Павел недавно заявил, что украинцам и сторонникам Украины придется смириться с тем, что Россия по итогам войны сохранит контроль над оккупированными территориями по крайней мере на некоторое время.

По его словам, будущий украинский план о прекращении войны необходимо будет оценить и сделать все возможное для достижения целей страны, "но не любой ценой".

В МИД подчеркнули, что вывод российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

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