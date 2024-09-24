В ведомстве говорят, что временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну.

Выведение российских оккупационных войск с суверенной территории Украины в пределах ее международно признанных границ является одним из обязательных пунктов формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

Как известно, на днях президент Чешской Республики Петр Павел заявил, что не верит в возможность тотального поражения Украины, однако уже оккупированные территории вряд ли удастся вернуть.

"Не может быть половинчатых решений, когда речь идет о человеческих жизнях, свободе, общих ценностях, справедливости за российские преступления, восстановление международного мира и безопасности. В этом контексте временные решения не восстановят полноценный мир, а лишь отсрочат войну", - говорится в заявлении МИД.

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Во внешнеполитическом ведомстве призвали к объединению усилий для воплощения формулы мира "в интересах всех миролюбивых наций, которые уважают Устав ООН и ценность человеческой жизни".

"Мы должны вместе усилить давление на Россию, чтобы принудить ее к справедливому миру, освобождению территорий Украины и уважению к международному праву. Это реалистичный сценарий, который мы способны воплотить совместными усилиями", - отметили в МИД.

Заявление Петра Павела относительно войны в Украине

Как сообщал УНИАН, президент Чехии Петр Павел в интервью The New York Times заявил, что по итогам войны Украина потеряет территории.

Как сказал политик, Украине "нужно будет быть реалистом" относительно перспектив возвращения территорий, оккупированных россиянами.

В свою очередь глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что война в Украине может завершиться лишь тогда, когда Путин признает, что вторжение было ошибкой и он не достигнет своих целей приемлемой ценой. Однако сейчас российский диктатор еще "не пришел к такому выводу",

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