Петр Павел не верит в возможность тотального поражения Украины, однако уже оккупированные территории вряд ли удастся вернуть.

Украинцам и сторонникам Украины придется смириться с тем, что Россия по итогам войны сохранит контроль над оккупированными территориями по крайней мере на некоторое время. Такое мнение высказал президент Чешской Республики Петр Павел в интервью The New York Times.

Павел, бывший высокопоставленный генерал НАТО и один из самых решительных сторонников Украины, считает, что потеря украинских территорий является реальностью. Чешский президент ссылается на успехи дружественных России популистов, вроде премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые подрывают европейское единство в поддержке Украины. По словам Павела, усталость от войны "растет повсюду".

Украине "нужно будет быть реалистом" относительно перспектив возвращения территорий, оккупированных россиянами, говорит чешский лидер:

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Наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории временно окажется под российской оккупацией.

Вместе с тем Павел признает, что эта временная оккупация может длиться годами.

По его мнению, ни Украина, ни Россия не могут рассчитывать на то, что достигнут своих максимальных целей в войне. Для Украины это исключает возвращение всей территории, включая Крым, а для России будет невозможным добиться юридического отказа Украины от регионов, на которые претендует Москва.

"Говорить о поражении Украины или поражении России - этого просто не произойдет, поэтому конец будет где-то посередине", - сказал Павел.

Вместе с тем чешский президент отверг как "чушь" настойчивые призывы популистских лидеров, таких как Орбан, к прекращению помощи Украине и немедленному заключению мира:

Как человек, который имеет определенный опыт работы с обороной и безопасностью и знает Россию, я знаю, что мир не придет через заявление Украины о прекращении боевых действий.

Как отмечает NYT, хотя должность президента в Чехии является в основном церемониальной, однако взгляды Петра Павела в целом совпадают со взглядами действующего правительства страны под руководством премьер-министра Петра Фиалы. Кроме того Павел имеет значительное влияние на вопросы безопасности как бывший начальник генерального штаба чешской армии и бывший председатель военного комитета НАТО.

Перспективы окончания войны: последние новости

Как писал УНИАН, накануне президент Зеленский прибыл в США, чтобы представить союзникам План победы, который, по его мнению, можно реализовать совместными усилиями. По данным The Times, этот план состоит из четырех основных пунктов:

Просьба о предоставлении западных гарантий безопасности вроде пакта о взаимной обороне при вступлении в НАТО.

Продолжение операции в Курской области России в качестве территориального козыря.

Просьба о предоставлении "специфического" современного вооружения.

Международная финансовая помощь для разрушенной экономики Украины.

Тем временем Россия в грубой форме отказалась участвовать в глобальном саммите мира, который Украина хочет провести этой осенью. Зато Москва продолжает настаивать на передаче под ее контроль Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей как предпосылку для начала мирных переговоров, на которых, очевидно, будут выдвинуты дополнительные требования.

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