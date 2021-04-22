Ранее Путин пригрозил странам «быстрым ответом» за якобы пересечение «красной линии» России.

Администрация Джо Байдена не воспринимает лично агрессивные заявления Владимира Путина 21 апреля, в которых он угрожал странам за пересечение "красной линии" России.

Об этом шла речь на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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"Я не думаю, что мы принимаем лично то, что говорил президент Путин. У нас толстая кожа", – ответила она.

Также у Псаки спросили, считает ли Вашингтон эффективными недавно введенные против России санкции – учитывая новые протесты сторонников Навального и наращивание войск у границ с Украиной. На что пресс-секретарь заявила, что Белый дом придерживается позиции: у действий должны быть последствия.

"Мы никогда не ждем и не предвидим, что тот или иной набор санкций изменит поведение, но он посылает четкий сигнал о неприемлемости этого поведения, что его нельзя продолжать",– отметила Псаки.

Что предшествовало

21 апреля во время обращения к Совету Федерации Владимир Путин позволил себе агрессивный выпад: он пригрозил странам, не уточнив, кого именно имеет в виду, что те "пожалеют так, как давно не жалели". Глава Кремля объяснил, что речь идет о недопустимом пересечении "красной линии" России.

"Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ничто не жалели. При этом у нас, я просто вынужден это сказать, хватит терпения, ответственности, профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения", – заявил Путин.

С конца марта Россия постепенно стягивала свои войска к границам с Украиной. Позже США одобрили новый пакет санкций против России, в том числе и из-за оккупации Крыма, что сопровождался громким дипломатическим скандалом.

22 апреля Россия официально объявила об отводе войск от границ с Украиной.

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Автор: Яна Ставская