Аварийные мосты Украины: самый опасный, самый дорогой, самый "известный" и другие

Можно годами «бороться» с перегрузом, но фуры как ездили по стране с перевесом, так и продолжают это делать. Пока на своем пути не повстречают… аварийный мост.

20 мая в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области во время движения грузового автомобиля через реку Чертомлык, одна из секций моста рухнула. Фура, груженная металлическими трубами, нависла над водой. Согласно транспортной накладной, вес труб - около 20 тонн, вес самой фуры - около 16 тонн. А на въезде на мост стоял предупредительных знак для движения автомобилей – не более 10 тонн…

К счастью, водитель и другие участники движения не пострадали. Но «спасать» грузовик было непросто.

Сначала 14 сотрудников ГСЧС примерно на 50% разгрузили прицеп грузовика, частично погруженного в воду. Но дальше дело не пошло – достать прицеп из водоема без привлечения специального плавучего крана не было никакой возможности. Более того, по данным Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области, нужно также углубить дно в устье реки с использованием земснаряда.

Временную переправу на месте рухнувшего моста возвели только через семь дней силами военных понтонеров.

По факту обрушения моста было открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Впрочем, это не решает проблемы. Ведь всего на балансе Службы автомобильных дорог в области 364 моста и путепровода, 159 сооружений требуют ремонта. Четыре – находятся в аварийном состоянии. В частности, путепровод автодороги международной трассы М-04 Знаменка – Луганск – Изаварино км 301+900, путепровод автодороги М-18 Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта км 228+778 (Хорошевский путепровод), мост на автомобильной дороге территориального значения Т-04-32 Божедаровка – Малософиевка – Никополь и мост на автодороге Т-04-20 Одаривка – Томаковка – Вищетарасовка.

Первые два должны быть отремонтированы в 2020 году. На сегодняшний день проектные работы по ним и экспертиза проектов находятся на завершающем этапе.

Кроме того, в этом году запланировано восстановление уже рухнувшего моста через реку Чертомлык на автодороге Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье км 206+915. В «Укравтодоре» обещают, что на это уйдет 5-6 месяцев.

В планах на текущий год и строительство двух путепроводов и одного моста (через канал Днепр-Донбасс) на автодороге национального значения Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. Финансирование предусмотрено за счет госбюджета. И, по данным Службы дорог в области, при секвестре бюджета средства на эти цели не были урезаны.

На сегодня перед каждым мостом и путепроводом с ограниченной работоспособностью установлены упреждающие знаки – скорость не выше 30 км, тоннажность – не больше 10 тонн. При соблюдении водителями этих правил, опасности для движения нет, уверяют в Службе автодорог в области.

Вынужденный ремонт

Тернопольская область может похвастаться наличием 245 мостов и путепроводов, при этом в критическом состоянии находятся всего три из них.

Так, мост в селе Лысовцы, который соединял Борщевский и Залещикский районы, обрушился, как и вышеописанный в селе Алексеевка на Днепропетровщине, еще в феврале 2019 года. Различие лишь в том, что на момент обрушения на нем не было транспорта.

Любопытно, что Служба автомобильных дорог в Тернопольской области обследовала этот мост в 2018 году и внесла его в список объектов, которые подлежат ремонту в 2019-м, но…

Несмотря на аварийное состояние путепровода, движение по нему ограничили для крупнотоннажного транспорта. Однако водители грузовиков, которые возили стройматериалы из расположенных неподалеку карьеров, на запрет не реагировали и продолжали ездить по мосту. «Водители крупнотоннажного транспорта игнорировали знаки ограничения движения по аварийному участку. Ежедневно тонны материалов перевозили фуры из карьеров в Скале-Подольской и Бурдяковцах. Неудивительно, что объект подвергся разрушению», - отметил сразу после аварии руководитель Залещикского дорожного эксплуатационного участка Михаил Харук.

Обвал серьезно осложнил жизнь жителям села Лысовцы, они не могли добраться с сельскохозяйственной техникой к своим огородам за рекой. Также пришлось менять движение тех маршрутов местного значения, которые ездили по данному мосту.

Сразу после аварии дорожники и руководство области обещали отремонтировать мост до конца года, речь шла об установлении новой конструкции. Однако, отмечают в Службе автодорог, из-за недобросовестности подрядчика ООО «Захидтрансбуд», который провел работы с нарушениями, планы не воплотили. В отношении подрядчика правоохранители открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК (присвоение и растрата имущества).

В начале 2020 года через Серет возле Лысовцев обустроили временный переезд. В настоящее время по нему разрешено ездить только сельскохозяйственной технике, остальной транспорт, в том числе общественный, вынужден осуществлять длинный объезд. Своеобразной дамбой пользуются и жители села Лысовцы.

Еще один проблемный мост является частью объездной дороги Тернополя. Расположен он при въезде в пригородное село Великие Гаи, поэтому в быту его называют «Гаевский мост». Это – часть коммунальной дороги города, а также - часть международной трассы Берлин-Киев. В этой связи, долгое время шли дискуссии, кто должен ремонтировать аварийное сооружение. В результате, эту миссию возложили на городской совет, поскольку объект расположен на территории Тернополя.

Из-за аварийного состояния моста движение по нему частично ограничили с 1 мая 2019 года, что сразу же привело к массовым заторам в часы пик. Чтобы по единственной проезжей полосе не курсировал большегрузный транспорт, над мостом установили ограничитель высоты, также были размещены соответствующие дорожные знаки. Однако отдельные «рассеянные» водители продолжили ездить по данному участку и раз десять на большой скорости просто сносили трубу-ограничитель высоты, при этом повреждая и свои фуры.

Город заказал проектно-сметную документацию, которая предусматривает не только ремонт данного моста, но и обустройство новой транспортной развязки с въездами-выездами из Тернополя. Тендер на проведение работ выиграло ООО «Тернопольмостобуд», которое обязалось выполнить работы за 160 млн грн.

С 21 марта 2020 года «Гаевский мост» полностью перекрыли, обустроив объезд участка. Ремонтные работы осложняются тем, что мост расположен над железнодорожными путями, по которым регулярно курсируют поезда. Хотя это стало и одной из причин, почему мост вообще начали ремонтировать, поскольку обвал на пути мог иметь непредсказуемые последствия.

Наличие под мостом железной дороги заставляет рабочих работать только тогда, когда поезда не ездят. Но зато без выходных.

Как рассказали УНИАН в пресс-службе городского совета, мост планируют сдать в эксплуатацию 1 сентября. Но, когда будет воплощен весь проект с развязкой, говорить не берутся. Объясняют, что на весь комплекс нужно много средств и город «не потянет». Поэтому в мэрии рассчитывают на помощь из государственного и областного бюджетов.

«Самый опасный в мире»

А вот Полтавская область может похвастаться уникальным аварийным мостом, который еще в начале двухтысячных был отнесен телеканалом Дискавери к числу самых опасных в мире. Речь идет о Крюковском автомобильно-железнодорожном двухуровневом мосте в городе Кременчуг.

Он был открыт еще в 1949 году на опорах, построенных… в 1872-м. Средний пролет железнодорожного моста (он находится на балансе ПАО «Укрзализныця») поднимается для прохождения по Днепру многопалубных кораблей. По автомобильной части моста проходит международная трасса М-22 Полтава–Александрия и национальна дорога М-08 Борисполь–Днепр–Запорожье–Мариуполь.

В 1988 и в 2007 году на Крюковском мосту производился ремонт дорожного покрытия с полным перекрытием движения транспорта. Аварийным мост был признан еще в конце прошлого столетия. А вопрос возведения новой переправы через Днепр обсуждался перед каждыми выборами разных уровней. Практически каждый кандидат в президенты Украины и народные депутаты от Кременчуга обещали решить этот вопрос, но «воз и ныне там».

На проектирование моста через Днепр в Кременчуге в разные годы были потрачены десятки миллионов гривен бюджетных средств. Но несколько лет назад руководство автодорожной отрасли Полтавской области сообщило, что Кабмином предлагается строительство нового моста в другом месте, за десятки километров от Кременчуга. И хотя местные власти протестовали, разработкой проекта объезда Кременчуга с мостом через Днепр в начале 2017 года занялась «China Road and Bridge Corporation». Возведение сооружения планировали начать в 2018 году, но так и не начали. В апреле 2019 года в Китае было согласовано подписание инвестиционного соглашения между Украиной и Китаем на сумму $340 млн на строительство моста через Днепр. В данном случае речь идет об объездном мосте в Кременчуге. Этим же соглашением предусмотрено провести капремонт и Крюковского моста. Уже после строительства нового моста, который может расположиться ниже по течению Днепра от Кременчуга, существующий двухуровневый Крюковский мост будет использоваться исключительно для внутригородских поездок.

Мостовой переход и подъездные к нему пути (в общей сложности 19,6 км), планировали строить одновременно. Проект оценивался приблизительно в 338 млн долларов Представители CRBC сообщили, что расчетный срок этого проекта составляет около 4 лет, однако пообещали, что мостовой переход и участок дороги Полтава-Александрия постараются ввести в эксплуатацию за три года.

В 2019 году, после увольнения главы ОГА Валерия Головко, который активно занимался данным вопросом, тема строительства нового моста снова «подвисла».

Бытует мнение, что о новом мосте местные жители пока могут только мечтать. Мол, если в столице один из мостов достраивают 15 лет, то что уж говорить о потребностях провинции. Конечно, кременчужане боятся ходить и ездить по мосту, у которого, когда по обоим ярусам (автодороге и железной дороге) одновременно проезжает транспорт шевелятся стыки, отпадают детали и кладка. Боятся, но ходят и ездят – выбора нет.

Да и не одним Крюковским мостом «богата» область. Всего на ее территории 572 моста. Из них восемь (в том числе мост в Кременчуге) – аварийных.

Мосты «на грани»

Из 390 мостов в Одесской области на сегодняшний день около половины нуждаются в ремонте: техническое состояние 177 сооружений на дорогах государственного значения не соответствует действующим нормам. Но есть и сооружения в состоянии, как говорят, «на грани».

Как отмечают местные специалисты, проблема мостов в Одесском регионе давняя и уже приводила к ЧП. Пять лет назад на юге области – в селе Калчева Болградского района произошел обвал одного из двух пролетов каменно-арочного моста на автомобильной дороге Новые Трояны-Червоноармейское-Васильевка-Каменка. Данная магистраль - общего пользования, с нее выезд на международный пункт пропуска с Молдовой. Тогда движение транспорта пришлось остановить, проезд был заблокирован. Руководство Болградской РГА обратилось в Службу автомобильных дорог с просьбой безотлагательно начать ремонт, а в указанном профильном ведомстве заявили, что разрабатывают проект реконструкции, «уточняют смету безотлагательных работ и выискивают источники финансирования». В результате, мост якобы чинили чуть ли не своими силами…

В прошлом году, опять-таки в Болградском районе во время дождя на участке дороги Т-16-06 Болград - Кубей на другом мосту образовался провал. Как оказалось, неизвестные злоумышленники много лет назад украли металлические конструкции, на которых держались бетонные плиты. Это и привело к мощному обвалу. По словам очевидцев, до прибытия на место ЧП представителей соответствующих служб, некоторые водители, в том числе рейсовых автобусов, продолжали движение по остаткам моста – проезжали рядом с огромной дырой...

«Ливень стал «последней каплей» и произошло частичное обрушение… Этот мост в экстренном порядке удалось отремонтировать, но в районе достаточно подобных проблем», - рассказал УНИАН представитель Болградской райадминистрации.

Ремонту предшествует составление проектно-сметной документации. Это, согласно законодательству, возлагается на балансодержателя. Если сооружение государственного значения, таковым является Служба автомобильных дорог. «Как правило, все упирается в тупик – «дорожники» говорят, мол, денег нет, и все…», - посетовал специалист.

В свою очередь, глава Килийской ОТГ Павел Бойченко рассказал УНИАН, что на территории Килийского района имеются конструкции, которые могут рухнуть в любой момент: «Два 30-метровых моста со дня на день ожидает судьба Днепропетровского. Дай Бог, чтобы не хуже – чтобы не погибли люди».

Речь, в частности, о мосте, пролегающем через канал Кофа. В конструкции, находящейся на автодороге государственного значения Т16-29 Килия-Измаил, прогнили металлические опоры. Как утверждает Бойченко, об этом сделаны десятки обращений во все инстанции - от Службы автомобильных дорог до Министерства инфраструктуры. Но реакции нет.

Вторая «килийская беда» - мост, ведущий через озеро Китай – расположен на дороге местного значения, между селами Червонный яр и Приозерное. В данном случае проектно-сметная документация составлена, на ремонт необходимо около 5 млн грн, но работы никак не начнут из-за отсутствия денег.

«Причина плохого технического состояния мостов – как раз систематическое недофинансирование дорожной отрасли из госбюджета Украины. Многие конструкции нуждаются в обследовании, реконструкции, капитальном ремонте», - подчеркнули в ОГА, отметив, что особое беспокойство вызывают 15 мостов.

При этом считают, что оперативно, вне очереди, необходимо отремонтировать три сооружения: на международных трассах - Одесса-Южный и Одесса-Рени (на румынский Бухарест), а также – на дороге государственного значения Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши.

Ориентировочная стоимость этих ремонтных работ составляет 390 млн грн. Но в 2020 году на содержание искусственных сооружений, в общей сложности, в бюджете предусмотрено 19 млн в национальной валюте. И, по состоянию на май, за счет государственного бюджета отремонтировано мостов на сумму почти 12,3 млн грн.

Кроме того, по данным чиновников, сейчас в стадии незавершенного ремонта (реконструкции) пятисотметровый мост на трассе Киев-Одесса, и длиной чуть больше 60 метров на дороге - Приморское-Желтый Яр-Татарбунары, с подъездом к курортному поселку Сергеевка, жители которого неоднократно жаловались на качество местных дорог…

Аварийный мост двух премьеров и четырех министров

Остатки моста в родном селе певицы Софии Ротару Маршинцы Черновицкой области - памятник чиновничьей безответственности и пустым обещаниям. Жители Герцаевского и Новоселицкого районов уже более 11 лет ожидают реконструкции моста, который был разрушен стихией еще в 2008 году. С приходом каждой новой власти чиновники «били себя в грудь», обещая как можно быстрее восстановить транспортное сообщение между двумя районами. Но стоимость запланированных работ росла в геометрической прогрессии, а делать что-то руки все не доходили.

Сначала, в 2010 году, областным чиновникам за «убитый» мост демонстративно грозил увольнениями тогдашний глава правительства Николай Азаров. Мол, если за год моста не будет, «полетит голова» лично главы местной ОГА Михаила Папиева. Но… экс-регионал покинул эту должность только в 2014-м, а моста как не было, так и нет.

Уже в 2016-м скандальные развалины моста решил осмотреть воочию тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян. В сопровождении своего предшественника Максима Бурбака он обещал объявить 2017-й «годом восстановления украинской мостов». Когда в 2017 году этот проект реализовать не удалось, обещанное решили перенести еще на год.

Но реальные деньги из бюджета были предусмотрены только… год назад. Правда, вместо необходимых на реконструкцию 280 млн грн, «со скрипом» удалось выбить почти 100 млн. Они, впрочем, тоже не дошли до аварийного «адресата»: «Укравтодор» лишил Маршинцы финансирования на ремонт многострадального моста, перераспределив 99,7 млн гривен на «другие объекты в пределах области».

Теперь, по словам и.о. старосты села Маршинцы Георгия Никитовича, в селе иронизируют: на нашем мосту были два премьера и четыре министра инфраструктуры, но ни одной реконструкции.

Месяц назад, в середине мая, часть моста обвалилась. Эта ситуация заставила председателя ОГА Сергея Осачука объявить чрезвычайную ситуацию объектового типа. Впоследствии временный мост в авральном темпе отремонтировали. «Но наш приоритет - строительство полноценного моста, который находится рядом», - сказал в одном из своих прямых эфиров в Facebook Осачук.

Учитывая, что мост имеет стратегическое значение, поскольку прокладывает путь к будущему международному пункту пропуска «Дьяковцы» на границе с Румынией, его восстановление вполне может стать приоритетной задачей для нового главы Черновицкой ОГА.

На «большегрузы» нет управы

В Черниговской области, по данным Службы автомобильных дорог в области, 255 мостов/искусственных сооружений. Из них девять – аварийных. В этом году планируют отремонтировать шесть из них (для этого будут выделены более 22 млн гривен). В трех случаях уже завершены тендерные процедуры.

Всего в течение 2020 года планируют отремонтировать искусственные сооружения над сушей в селах Зметнев (Сосницкий район), Гмырянка (Ичнянский район) и Журавка (Варвинский район). Кроме того, в Службе автомобильных дорог в области намерены в этом году провести противоаварийные работы на мостах через речку Белоус в селе Кошевка Черниговского района и речку Малотеч – село Стахорщина Новгород-Северского района.

Специалист по связям с общественностью и прессой Службы автомобильных дорог в Черниговской области Алина Левочко рассказала, что все проблемные сооружения построены в 60-70-х годах прошлого века. Как следствие, нагрузка на них рассчитана, в среднем, под автомобили ЗИЛ. Но нагрузки от современного транспорта в десять раз больше!

Конечно, все эти годы мосты и путепроводы худо-бедно пытались содержать в рабочем состоянии. Но сегодня отдельные элементы некоторых из них требуют замены. И хотя разрушений, грозивших проезду или создававших опасность для людей, в регионе за последние несколько лет не было, вводятся все новые и новые ограничения для движения грузовиков. Впрочем, предупредительные знаки водители фур, зачастую, игнорируют.

«Мы действуем исключительно в рамках имеющегося финансирования из госбюджета. В этом году за счет средств эксплуатационного содержания планируем провести противоаварийные работы на шести из девяти аварийных мостов. Прежде всего, планируется заменить изношенные элементы конструкций новыми и улучшить их состояние. Перевести его из аварийного в удовлетворительное», - рассказала Левочко.

Документы для изготовления проектной документации на капитальный ремонт еще трех аварийных мостов в области переданы в «Укравтодор».

Один из проблемных в регионе – мост через реку Рванец в селе Лизуновка Новгород-Северского района. В апреле на автодороге Р-65 КПП «Николаевка» - Семеновка - Новгород - Северский - КПП «Катериновка» перекрыто движение для транспортных средств весом более 3,5 тонны на участке от города Семеновка до перекрестка с дорогой Н-27 Чернигов-Мена-Сосница-Гремяч. Водителям грузовиков рекомендовано объезжать аварийный мост по дороге Т-25-33 Семеновка - Архиповка - Костобобров - Чайкино. Несмотря на запрет движения грузового транспорта свыше 3,5 т, водители продолжают пользоваться мостом, игнорируя указатели об объезде.

По официальной информации, мост в Лизуновке требует капитального ремонта: замены опор, деформационного шва, проведения гидроизоляционных работ, асфальтобетонного покрытия, тротуаров, перильного и барьерного ограждения.

Учитывая аварийность сооружения, работники Службы автомобильных дорог настаивают: соблюдать ограничения необходимо. Ведь игнорирование запрещающих знаков может привести к трагедии. С другой стороны, вместо того, чтобы ремонтировать дороги и мосты, чиновники годами предупреждают водителей об их аварийности...

К слову, мосты на дорогах местного значения должны ремонтировать за счет ОГА. Но в администрации сообщают, что за последние два года таких ремонтов не проводилось. Как не было их и до 2017 года, поскольку… тогда мосты не находились на балансе области. Поэтому и ремонтировать их было некому.

«В этом году мы начинаем программу ремонтов мостов в Черниговской области, сделаем девять мостов на сумму 41 млн грн», - сообщил глава облгосадминистрации Андрей Прокопенко.

По его информации, уже отремонтирован мост через речку Вить в Новгород-Северском районе. На трех объектах проводятся работы: два моста на автомобильной дороге О251303 Новгород-Северский – Бирино и на автодороге Горбово – Блистова. «Все работы по капитальному ремонту девяти мостов проходят по графику и будут завершены к концу ноября этого года», - обещают в Черниговской ОГА.

Похожая проблема и в Харьковской области. Из 242 мостов в регионе большая половина нуждается в ремонте. Речь идет как о реконструкции, так и - капитальном или среднем ремонте. Общая протяженность инженерных сооружений - более 13 километров. Из них 86 мостов на дорогах международного значения, шесть - национального, 61 - регионального и 89 - территориального.

По данным пресс-службы Службы автодорог Харьковской области, 149 мостов не соответствует действующим нормативам касательно габаритов и грузоподъемности транспорта. В ведомстве отметили, что в первую очередь в ремонте нуждается 25 мостов, однако в плане работ на этот год - ремонт только 13.

Одним из самых проблемных мостов дорожники считают мост на автодороге Т-21-1- Шевченковое - Балаклея - Первомайский-Кегичевка, возле с. Верхняя Орелька. Он был открыт еще в 1958-м году. Плиты моста разрушены, повреждена гидроизоляция, грунт проседает, пешеходная зона слишком узкая, под мостом видна арматура.

Еще один мост в аварийном состоянии (на окружной дороге Е40, над железной дорогой по направлению Харьков – Киев) 25 августа прошлого года обрушился. К счастью, обошлось без жертв. Тогда, согласно заключению экспертов, обрушение произошло из-за того, что «фура совершила динамический удар на дороге». Участок ремонтировали почти 4 месяца, все это время мост был закрыт для передвижения. Мост открыли 22 декабря, также дорожники установили на этом участке ограничение движения транспортных средств, общий вес которых превышает 20 тонн.

Пока мост не рухнет, власть не «перекрестится»

В Николаеве аварийным является разводной Южнобугский мост, более известный под названием Варваровский. Он соединяет микрорайон Варваровка с городом и является частью международного автомобильного коридора Вена-Будапешт-Одесса-Мелитополь-Ростов-на-Дону.

Мост построен летом 1964 года. Капитально ремонтировался один раз – с июля по октябрь 1991 года (производилась замена металлоконструкций ортотропной плиты разводного пролета и асфальтобетонного покрытия). В начале 2000-х проводились также локальные работы по ремонту проезжей части моста.

В 2008 году проектный институт «Киевсоюзшляхпроект» опубликовал заключение, в котором обосновал необходимость срочного ремонта. Но… прошло десять лет. И закрытие моста на ремонт – снова в тренде. В 2018 мост должны были закрыть на 9 месяцев с полным перекрытием движения. Однако ремонтные работы не начались до сих пор.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета в 2019 году несколько раз проводил торги по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту Южнобугского (Варваровского) моста. В итоге, ожидаемая стоимость выполнения данных работ увеличилась с 3,8 миллионов гривен до 19,8 миллионов гривен, т.е. в четыре раза. Директор Департамента ЖКХ Сергей Коренев объяснил это тем, что подрядчики отказываются выполнять работы за меньшую сумму. Но и очередной тендер, который состоялся в конце мая 2019 года, тоже был отменен.

Впрочем, в некоторых местных СМИ появилась информация, что некая проектная организация занимается разработкой проекта ремонта Варваровского моста. По предварительным оценкам, ремонт обойдется в… более чем 1,3 миллиарда гривен.

Год назад речь шла о том, что существует два варианта финансирования – из госбюджета либо за счет Дорожного фонда «Укравтодора». В городском же бюджете денег на капитальный ремонт Варваровского моста нет. Транспортная комиссия Николаевского горсовета рекомендовала региональной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций обратиться в областную комиссию по вопросам ТЭБ и ЧС с просьбой поддержать решение об аварийности Варваровского моста и запретить по нему движение большегрузов. На сегодняшний день проезд грузовиков по мосту не ограничен.

Скоро год, как решить проблему аварийного моста обещал и президент Владимир Зеленский: мол, появится новый глава облгосадминистрации, и поищут деньги в бюджете, но… Уже через несколько месяцев, в октябре 2019-го, профильный министр заявил, что Николаеву нужно самостоятельно искать пути решения проблемы с ремонтом моста. А еще через месяц и президент возложил ответственность за ремонт (до конца 2020 года) на местные власти.

К слову, в Николаеве существуют и планы строительства компанией «JICA» так называемого японского моста. Однако появиться новый мост может только через 7-8 лет. К этому моменту Варваровский мост уже может рухнуть.

На данный момент работы по ремонту на мосту не проводятся. Областные и городские власти молчат. А Госагенство автодорог Украины планирует забрать Южнобугский (Варваровский) мост в Николаеве на баланс «Укравтодора». Мол, это позволит быстрее разработать проектную документацию и начать капитальный ремонт. Параллельно продолжаются переговоры с Японским агентством международного сотрудничества «JICA,» за счет кредита которого хотят построить объездной мост в Николаеве.

Паспортизация и ремонт

В Житомирской области на балансе Службы автомобильных дорог находится 181 мост и путепровод. Сейчас в регионе проводят паспортизацию всех инженерных сооружений.

Из информации, предоставленной ведомством, следует, что аварийными можно назвать мост через речку Случь в Новоград-Волынском районе (путь Р-49 и мост через реку Норин в Овруче (автодорога М-21).

В прошлом году было начато и сейчас продолжается строительство нового моста через реку Желонь на автодороге М-21, у границы с Республикой Беларусь, который был в неработоспособном эксплуатационном состоянии и подлежал восстановлению. Мост был закрыт 14 августа прошлого года, а транспорт пустили по временному, обустроенному рядом подрядной организацией.

Строительство этого моста рассчитано на два года, то есть, до 2021-го. На сегодня на эти цели из госбюджета выделили 16 миллионов гривен.

Кстати, в прошлом году неподалеку от Радомышля из-за сильного паводка на реке Тетерев был разрушен временный мост, который служил переправой, пока велись работы на главной дороге в Радомышль. На сегодня движение через Тетерев обеспечивает основной, уже отремонтированный, мост.

Тема аварийных мостов актуальна и для Житомира, где долгие годы не ремонтировался подвесной мост через реку Тетерев в Житомирском парке имени Гагарина. Четыре года назад это сооружение наконец-то отремонтировали. До этого мост долгое время считали аварийным, и жители просто боялись по нему передвигаться, так как при ходьбе люди чувствовали, как это сооружение вибрирует. На ремонт его закрыли в мае 2016 и ремонтные работы продлились до осени. Стоила реконструкция почти полтора миллиона гривен бюджетных средств.

По данным Службы автодорог Житомирской области в регионе на сегодня проходит реконструкция 4 искусственных сооружений, подлежащих срочному ремонту - на магистрали М-06 (обход Житомира), ремонт еще двух мостов - путепровода через железную дорогу (на км 310 + 832 на пути Н-02) и мост через реку Ирпень (на км 38 + 596 на а / д Т-06-11). Полностью отремонтировать их планируют в следующем году. До конца же этого года в регионе также запланированы проектные работы по капитальному ремонту отдельных мостов: через реки Гнилопять, Тетерев, Очеретянка (в поселке Черниговка), а также через ручей в селе Молчановка. Похоже, что Житомирская область едва ли не единственная, в которой пытаются успешно реализовывать пятилетнюю национальную Программу по восстановлению мостов.

Как воровать на объектах инфраструктуры

­Когда-то в Украине обязательно появится учебник для чиновников и политиков под условным названием: «Как десятилетиями воровать на объектах инфраструктуры. Пособие с примерами. В картинках». В предисловии к этому отечественному бестселлеру будет еще что-то сказано о популизме, беспроигрышных предвыборных обещаниях, концессиях и т.д. А вот одну из первых глав обязательно следует посвятить Запорожью и его многострадальным мостам, которые уже стали своеобразной «визитной карточкой региона».

Всего в Запорожской области 154 моста, через которые проходят дороги общегосударственного значения. Девять из них находятся в аварийном состоянии и движение через них закрыто. Специалисты называют это «пятым эксплуатационным состоянием». Еще 72 моста имеют статус ограниченной работоспособности. То есть, эти сооружения нуждаются в срочном ремонте.

По словам начальника Службы автомобильных дорог в Запорожской области Андрея Ивко, фактически половина запорожских мостов находится в непригодном для использования состоянии. Он отмечает, что эта проблема, как и во всей стране, возникла не вчера и не сегодня. Сооружения разваливаются годами, а некоторых случаях их капитально не ремонтировали с момента вводу в эксплуатацию – более 50-60 лет.

По словам Ивко, причиной тому является «хроническое недофинансирование со стороны государства этих объектов». Главный дорожник региона уверен, что если бы средства выделялись, то соответствующие службы смогли бы поддерживать эти объекты инфраструктуры в надлежащем состоянии. Для начала, все мосты следует обследовать, и уже по результатам – где-то капитально ремонтировать, где-то реконструировать, где-то просто поддерживать их «жизнеспособность».

Одна из главных проблем области - автомагистраль через реку, которая должна соединить два берега Днепра в Запорожье. Этот мост строят уже 16 лет. За это время менялись президенты и премьеры, мэры и главы ОГА, приходили-уходили депутаты всех уровней. И каждый из них обещал завершить, наконец-то, «стройку века». Но, как известно, обещания раздавать – не песок в бетономешалку подкидывать, поэтому мостовые опоры и «ныне там».

Любопытно, что за все годы строительства полиция и прокуратура открывала не одно уголовное производство по факту воровства денег на возведении мостов, нарушение технологии строительства и т.д. Однако к ответственности никто из должностных лиц привлечен не был.

Сегодня добраться с левого на правый берег Днепра можно двумя способами: через плотину ДнепроГЭС или с помощью мостов Преображенского. Именно эти транспортные артерии используют для переезда через Днепр и водители транзитного транспорта: по сути, только через эти сооружения можно добраться до стороны Донецка и Мариуполя в направлении Днепра (соответственно, и Киева).

При этом плотина была построена в 30-х годах прошлого века, мосты Преображенского – в 50-х. К сегодняшнему дню сооружения существенно «поизносились» и находятся в аварийном состоянии: плотина трещит по швам, а с мостов Преображенского то куски бетона падают прямо на машины, то проваливается асфальт на проезжей части. К счастью, эти инциденты обходились без человеческих жертв.

Городские власти периодически изыскивают средства и «латают» переправы. Однако возраст объектов и транспортная нагрузка на них дают о себе знать, и ремонтов хватает ненадолго.

С каждым годом запорожская «стройка века» дорожает. Если изначально стоимость работ оценивалась почти в миллиард гривен, сейчас – в 12 млдр грн. Причина до банальности проста - у государства нет денег.

В конце февраля 2020 года состоялся тендер на определение очередного подрядчика строительства запорожских мостов. Им стала турецкая фирма «Онур», которая строила дороги по всей Украине. Турки пообещали достроить мосты за жва года и почти 12 миллиардов гривен. Государство в лице «Укравтодора» пообещало профинансировать все работы. Однако на 2020 год на многострадальную автомагистраль запланировано из Госбюджета всего лишь 2 млрд грн, на данный момент на счета подрядчика поступили лишь 800 млн.

Когда строителям отдадут остальную часть суммы и успеют ли они их освоить до конца год – большой вопрос.

По словам эксперта в сфере транспорта Александра Кавы, на сегодня в Украине (на государственных и местных дорогах) насчитывается 16155 мостов и путепроводов. 81% из них построены до 1980 года. В нерабочем состоянии находится 152 моста и их количество из года в год увеличивается. Еще 1028 мостов на государственных дорогах и 484 моста на местных дорогах причислены к категории ограничено-работоспособных.

С некоторыми мостами ситуация уже критическая. «Например, Варваровский мост в Николаеве находится в аварийном состоянии и давно нуждается в капитальном ремонте. Мост важен не только для внутригородского сообщения, но по нему еще проходит международная автодорога М-14/Е58. По этому мосту регулярно движутся фуры со значительным перегрузом, перевозя зерно на морские терминалы Николаевского портового кластера, чем лишь усугубляют ситуацию. Существующий вариант объезда этого моста увеличивает проезд на 100 км из-за необходимости делать «крюк» через Вознесенск», - говорит Александр Кава.

«Состояние мостов и путепроводов отражает ситуация с финансированием публичной инфраструктуры страны в целом за последние 29 лет. Не секрет, что она не финансировалась в необходимом объеме десятилетиями и эксплуатировалась фактически на износ. Сейчас запас прочности уже иссяк и количество мостов/путепроводов, нуждающихся в капительном ремонте, увеличивается из года в год», - убежден эксперт.

А выходом из сложившейся критической ситуации, по словам Кавы, является принятие соответствующей государственной программы по ремонту мостов и путепроводов: «И финансировать ее в порядке очередности из госбюджета».

УНИАН