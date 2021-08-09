Из-за технической неисправности мост остался открытым.

В Лондоне поломался всемирно известный разводной Тауэрский мост, из-за чего автомобили и пешеходы не могут его пересечь.

Как сообщает The Guardian, из-за технической неисправности мост остался открытым после прохождения большого деревянного судна.

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Мост, соединяющий центральную и южную часть Лондона, развели во второй половине дня. Однако вскоре полиция сообщила о закрытии автомобильного и пешеходного движения по 127-летней "визитке" Лондона, поскольку из-за поломки мост остался в поднятом положении.

Поломка переправы через Темзу вызвала пробки в столице Великобритании. Местные власти пообещали решить проблему как можно быстрее, а полиция призвала избегать этого района.

Тауэрский мост: что известно

Тауэрский мост - комбинированный подвесной и разводной мост в центре Лондона над рекой Темзой. Он был построен в Викторианскую эпоху в готическом стиле и открыт в 1894 году.

Это мост длиной 244 м с двумя поставленными на промежуточные опоры башнями высотой 65 м. Центральный пролёт между башнями, длиной 61 м, разбит на два подъёмных крыла весом более тысячи тонн, которые для пропуска судов могут быть подняты на угол 83 градуса. Обычно мост разводят около 800 раз в год.

На сегодня он считается одним из самых известных мостов в мире, является одним из символов Лондона и Британии, и притягивает туристов со всего мира.

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Автор: Александр Топчий